Высокопоставленный иранский чиновник предупредил, что угрозы Европы вновь ввести санкции могут привести к выходу Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), одного из последних механизмов, ограничивающих ядерную программу Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в преддверии переговоров с Великобританией, Францией и Германией в Стамбуле.

Гарибабади, участвующий в ядерных переговорах, отметил, что три европейские страны пригрозили активировать «снэпбэк» (механизм, позволяющий быстро восстановить санкции Совета Безопасности ООН, встроенный в ядерное соглашение с Ираном), если до конца августа не будет прогресса в ограничении ядерной программы Ирана.

Он подчеркнул, что, несмотря на внутреннее давление после недавних ударов Израиля и США по ядерным объектам, Иран остается приверженным ДНЯО 1970 года. «Но я совершенно уверен, что если произойдет возврат, Иран не проявит большей сдержанности в этом отношении», — заявил Гарибабади.

Замминистра выразил готовность Ирана возобновить переговоры с США, отметив, что «чем скорее, тем лучше». Однако он предостерег Вашингтон от использования дипломатии как прикрытия для новых военных атак, ссылаясь на планы американо-иранских переговоров, сорванных из-за израильских ударов по Тегерану в июне.

Гарибабади подчеркнул важность предстоящей встречи в Стамбуле, но отметил, что ее успех зависит от подхода европейцев. «Мы всегда ценили встречи с европейскими странами, но их политика должна быть независимой, а не согласованной с американцами», — сказал он, добавив, что в противном случае Иран предпочтет вести переговоры напрямую с США.

Ранее президент Ирана заявил, что страна готова к новой войне с Израилем и не рассчитывает на сохранение перемирия, достигнутого 24 июня после 12-дневного конфликта. По его словам, несмотря на удары США по ядерным объектам, программа обогащения урана будет продолжена в рамках международного права.