В начале ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, которые въезжают на территорию России из стран ближнего зарубежья. Сейчас в РФ обязательный анализ ДНК делают только тем, кто осужден и отбывает наказание в тюрьме за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

В тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не допустить «перелива» терроризма и наркотрафика из Афганистана, а недопущение дестабилизации соседних с ним республик Центральной Азии назвал главной задачей для России. Параллельно московские депутаты сообщили о том, что в ближайшие годы якобы собираются полностью отказаться от мигрантов на стройках.

Эксперты тут же отметили, что подобные антимигрантские настроения обычно свойственны власти в предвыборный период, но в стране он закончился в сентябре. Если все эти заявления — попытки отвлечь от реальных проблем, то они провалятся. Сама общественность стала недоумевать: «В России про иностранцев либо плохо, либо никак».

Выгодные мифы

«Политики-популисты часто для быстрого набора популярности борются не с настоящими проблемами (для чего требуется прикладывать немало усилий), а с придуманными ими же самими, что позволяет им выглядеть деятельными в глазах людей, не особо разбирающихся в политике. Одна из таких выдуманных проблем — якобы ведущая к взрыву преступности миграция», — отмечало издание «Логика прогресса» в начале 2021-го. А Forbes еще в 2013 писал: «Нет, пожалуй, в российской политике более мифологизированной темы, чем иммиграция. Оно и понятно: борьба с «чужими» объединяет и либералов, и охранителей, и просто жлобов, которые чужих не любят и боятся. Поэтому с распространенными мифами никто не спорит — ими просто оперируют, не задумываясь».

Издание еще тогда перечислило и опровергло самые популярные «вымыслы» относительно приезжих в России. И особое место во внушительном списке занял миф о том, что «иммигранты совершают больше преступлений, чем местное население». В действительности статистика ничего подобного не показывала тогда, не показывает и сейчас. Восемь лет назад, по официальным данным, от общего числа зарегистрированных преступлений иностранцы совершили 2%. В 2020-м, согласно заявлению МВД, по-прежнему «в России не зафиксировано всплеска преступности»: удельный вес правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, не выше уровня 2019-го и составляет 3,2-3,4%.

The Insider, который провел целое исследование с выявлением фейков, появляющихся на данную тему в российских СМИ, подчеркнул, что увеличение количества преступлений иностранцев примерно соответствует росту преступности в стране в целом. Но при этом чиновники и провластные журналисты рассматривают противоправные деяния приехавших под микроскопом, иногда откровенно делая из мухи слона, а одни и те же статистические данные «трактуют иначе».

«Всех заставят плевать в пробирочку?»

«В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки. Это порождает социальную напряженность и влечет обострение криминогенной ситуации в России», — считает председатель Следкома Александр Бастрыкин, предложивший геномную регистрацию иностранцев для улучшения обстановки в стране в целом.

После такого заявления «Новая газета» пессимистично предположила, что преступники и «мигранты в голове у Бастрыкина, кажется, где-то рядом» и что «полицейские чиновники на скандалы с участием иммигрантов реагируют как умеют». А доктор исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин и вовсе назвал слова главного следователя России «мечтаниями» и предложил всем задуматься, как в принципе будут собирать геномы: «Границы откроются — и сюда приедет миллион граждан Китая. Всех заставят плевать в пробирочку?» Он считает, что «пока слова Бастрыкина выглядят как фантазии — но как фантазии, которые показывают образ мысли части чиновников».

Действительно, все свежие заявления чиновников демонстрируют один и тот же настрой: в России «желание убрать приезжих усиливается». Поэтому профессор Абашин делает неутешительный прогноз: судя по всему, в стране в концепции по миграции возобладает полицейский подход. А «Новая газета» подмечает, что уже сегодня настрой новой Госдумы в отношении мигрантов довольно жесткий, и, скорее всего, законодательство будет меняться в сторону дальнейших ограничений и контроля. Другое дело — готовы ли к этому в Кремле?

Неполиткорректные «хотелки»

Очевидно, что мигранты необходимы российской экономике. Они — не только ценный ресурс, но также инструмент влияния. «Мы же не хотим отказываться от влияния на Южном Кавказе и в Средней Азии. В конце концов, до сих пор действуют СНГ, Шанхайский договор, ЕАЭС, ОДКБ — да чего только нет!» — говорит Сергей Абашин.

Эксперт уверен: «Кремль понимает, что, если просто так сейчас ввести, например, визы, эти же соседние страны возмутятся, а потом просто начнут отдаляться от России, искать других союзников. Борьба изоляционизма и великодержавия сейчас происходит даже в головах конкретных политиков: с одной стороны, им хочется, чтобы мигрантов в России не было, с другой — они желают видеть соседние страны под своим влиянием. Но это принципиально разные «хотелки»: либо то, либо другое». По наблюдениям профессора, российские политики стараются искать компромисс, принимаясь реализовывать и ту, и другую концепцию. Правда, «в итоге и то и другое получается не очень хорошо». Также он констатирует, что миграционная политика в России становится не стратегической, а тактической: «Неслучайно даже многие решения по миграции принимаются не в Госдуме, а напрямую в администрации президента. Указы президента принимаются быстрее, чем тот или иной законопроект в Думе».

Кстати, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов напомнил, что идея введения генетических паспортов в остальном мире была продиктована заботой о здоровье населения — для профилактики и ранней диагностики патологий, идентификации в случае аварийных ситуаций. «Хорошо, если при использовании генетической идентификации не будет перегибов, — говорит эксперт про русский вариант использования генома, замечая: — Как-то не политкорректно, неправильно приравнивать мигрантов к насильникам <…> и трупам».

Социолог Сергей Таланов считает нормальной практику биометрической аутентификации для обеспечения безопасности граждан при любой статистике, вот только весьма затратной: «Всеобщее ДНК-тестирование трудовых мигрантов из ближнего зарубежья потребует ежегодно 5,8 миллиарда рублей», — вычислил «Коммерсантъ». А если же число мигрантов вернется к «доковидному» уровню, то на такого рода регистрацию придется потратить уже 14 миллиардов рублей. Дороговато, такая мера может получиться избыточной», — заключает эксперт.

Миграция снижает преступность

Но действительно ли мигранты обладают некими «особыми» свойствами, чем другие люди, и ведет ли увеличение их численности к росту преступности? Исследование группы ученых на основе данных Национального института статистики Италии показало, что при прибытии большого количества мигрантов роста уровня преступности, например, в Италии не произошло. Несмотря на то, что доля лиц, получивших убежище в этой стране с 2007-го, увеличилась почти в геометрической прогрессии, количество совершенных преступлений в стране на 1000 жителей с того времени снизилось на 25%.

Также Deutsche Welle сообщила, во-первых, об исследовании мюнстерского криминолога Кристиана Вальбурга, которое опровергло связь между национальным происхождением и преступностью, а во-вторых, о данных криминолога Сандры Буцериус из Университета Альберты, которая исследовала связь между миграцией и преступностью в Канаде и утверждает, что «иммиграция имеет тенденцию снижать уровень преступности в стране, а не повышать его».

В России убеждение, что мигранты агрессивнее местного населения, возникло «из общего представление о мигрантах как о чужаках, как о носителях опасностей, как о проблеме вообще», уверен доктор исторических наук Сергей Абашин. И такое суждение, отмечает он «Новой», свойственно всем странам, где принимают мигрантов. «В образ мигранта всегда встроена его чуждость для страны, в которую он приехал, — отмечает профессор. — И образ работает в две стороны: если мигранты опасные, то мы, местные и коренные, наоборот, правильные. При этом граница между «нами» и «мигрантами» всегда зависит от восприятия конкретных людей».

Действительно, для кого-то мигрантами являются даже приезжие из других областей или из села в город, а не только из-за далекой границы. Обостряет восприятие мигрантов и экономическая ситуация в принимающей стране. В России, где много социальных проблем и большинству населения, по сути, приходится постоянно выживать, так как оно находится за чертой бедности, фобии в отношении «чужих» сильно актуализируются, особенно после межнациональных скандалов с ними. К сожалению, некоторые чиновники манипулируют этими страхами и только усиливают стереотипы. «Логика прогресса» отмечает, что власти запускают «фейки» о беспределе мигрантов и в других странах тоже, как будто подтверждая, что чужак везде — это плохо. «Сами придумали проблему — сами ее решаем», — такая позиция выглядела бы комично, если бы не затрагивала мировосприятие и судьбы людей.