Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые создали угрозу для космонавтов и астронавтов на Международной космической станции (МКС). США вместе с союзниками ответят России на испытания противоспутниковой ракеты, которые поставили под угрозу всех, кто пытается исследовать или осваивать космос в мирных целях, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам руководителя Госдепа, 15 ноября Россия «безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников». В результате этих действий, отметил он, в космическом пространстве возникло более 1,5 тыс. осколков, которые «можно отследить».

«Кроме того, он [мусор] значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) и для других видов деятельности, связанных с пилотируемыми космическими полетами», — заметил Блинкен.

Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила советский спутник сигнальной разведки «Космос-1408», который был запущен в 1982 году, уточнило космическое командование США: «Ракета поразила российский спутник «Космос-1408», что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите».

Глава космического командования генерал Джеймс Дикинсон заявил, что подобное испытание, по мнению США, указывает на то, что России безразличны «безопасность, стабильность и долгосрочное рациональное использование космоса всеми странами». Он пояснил, что, согласно оценкам космического командования США, из-за этих обломков космическим аппаратам придется чаще маневрировать, чтобы избегать столкновений.

«Испытание Россией ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту ясно показывает, что эта страна продолжает работать над системами по борьбе против спутников. Такие системы подрывают стратегическую стабильность и являются угрозой для всех стран», — полагает Дикинсон.

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон также предупредил об угрозе космонавтам, которая возникла из-за испытаний Россией противоспутникового оружия. По его словам, после испытаний неподалеку от МКС образовался космический мусор: каждые 90 минут станция проходит через облако из обломков или рядом с ним.

«Я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. С такой долгой и легендарной историей полетов человека в космос немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Подобные действия безрассудны и опасны», — отметил Нельсон.

Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что Россия не предупредила США о проведении испытаний. При этом в Роскосмосе 15 ноября заявили, что экипаж МКС укрылся в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

Власти США уже высказывали обеспокоенность тем, что Россия испытывает космическое оружие, в апреле и декабре 2020 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла эти заявления попыткой США оправдать размещение собственного вооружения в космосе.