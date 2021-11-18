К 2025 году американское космическое агентство (NASA) потратит на лунную программу «Артемида» около $93 млрд — это примерно полугодовой бюджет России, пишет журнал «Секрет фирмы».

После семимесячных судебных разбирательств из-за заключения контракта по высадке человека на Луну генеральный инспектор NASA Пол Мартин представил новый 73-страничный доклад, сообщается на сайте Space. com.

Несмотря на то, что о программе «Артемида» впервые объявили в декабре 2017 года, разработка космического корабля Orion и сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) официально началась в 2011 году. Поэтому в сумму $93 млрд входят все работы, направленные на разработку и воплощение лунной программы с 2012 по 2025 год. Для сравнения указано, что на программу «Аполлон», которую реализовывали в США с 1960 по 1973 год, потратили $28 млрд. С учетом инфляции сейчас расходы бы составили $280 млрд.

SLS (Space Launch System) — американская сверхтяжелая ракета-носитель, разрабатываемая NASA для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. В рамках программы Artemis ракета SLS будет использоваться для запуска пилотируемого корабля Orion, в том числе на Луну. Система в базовой версии будет способна выводить 95 тонн груза на опорную орбиту. Дальнейшее развитие конструкции ракеты-носителя должно обеспечить увеличение грузоподъемности до 130 тонн. Она станет самой мощной космической ракетой в мире.

«Более того, в то время как NASA реализует несколько инициатив, направленных на повышение доступности, мы прогнозируем, что текущая стоимость производства одной системы SLS / Orion составит $4,1 млрд за запуск», — говорится в отчете.

Первоначальный план возвращения на Луну предусматривал первую высадку астронавтов около южного полюса спутника к 2028 году. Однако в марте 2019 года администрация президента Дональда Трампа ускорила процесс, переназначив первую посадку на Луну с экипажем на 2024 год.

В документах отмечено, что космическое ведомство США больше не работает по этому плану.

«Учитывая время, которое потребуется на разработку и прохождение испытаний в полном объеме HLS и новых скафандров, мы считаем, что миссия по высадке астронавтов на Луну, которая, согласно графику NASA, намечена на конец 2024-го, будет перенесена на несколько лет», — говорится в докладе инспекции.

Даты программы «Артемида» также были сдвинуты, говорится в докладе.

«Теперь, когда составляющие миссии «Артемида-1» интегрируются и тестируются в космическом центре имени Кеннеди, по нашим оценкам, NASA будет готово к ее запуску к лету 2022 года, а не к ноябрю 2021 года, как ранее планировалось», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале исполняющий обязанности главы NASA Стив Джурчик заявил, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024-м «больше не выглядит реалистичной» из-за недостаточного финансирования.