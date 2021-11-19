Саудовская Аравия анонсировала строительство в Красном море плавучего города в форме восьмиугольника под названием Oxagon. Проект инициирован и поддерживается компанией Neom, совет директоров которой возглавляет наследный принц Мохаммед бин Салман, сообщается на официальном сайте Neom.

По предоставленной информации, Oxagon должен находиться на окраине Neom — недавно созданного региона, который в будущем обещает разрастись настолько, что окажется в 33 раза больше Нью-Йорка. Центральным элементом Неома является пока находящийся в стадии строительства «умный» город с одноименным названием. Название «Неом» включает в себя часть Neo («новый») и первую букву арабского слова «мустакбаль» («будущее»). В рекламном видео говорится, что Oxagon станет одним из наиболее продвинутых логистических центров в мире с морскими портами и аэропортами. По словам Мохаммеда бин Салман, он видит в проекте Oxagon катализатор экономического роста как в Неоме в частности, так и в королевстве в целом. Красное море на сегодня считается одним из самых загруженных торговых путей в мире. Так, через Суэцкий канал ежегодно проходит 10−12% всей мировой торговли.

Однако главная особенность перспективного плавучего города в том, что все объекты на его территории будут работать на 100% чистой энергии. Во сколько обойдется воплощение идеи в жизнь, не сообщается.

Создание Oxagon, равно как и Neom, является частью флагманского проекта Мохаммеда бин Салмана Vision 2030. Подразумевается, что в течение 13 лет консервативная Саудовская Аравия будет переживать серьезную модернизацию всех отраслей, чтобы к 2030 году максимально уменьшить зависимость национальной экономики от добычи и продажи нефти. Пандемия несколько нарушила планы наследного принца, сдвинув сроки окончания строительства того же Neom. Тем не менее, как пишет Business Insider, Мохаммед бин Салман сделает со своей стороны все, чтобы довести задуманное до конца, поскольку его политический успех «в значительной степени связан с успехами» подобных проектов.

Ранее TRT на русском писал, что Саудовская Аравия начала строительство нового линейного города The Line, который должен протянуться на 170 км от побережья Красного моря до столицы провинции Табук. Первых жильцов и туристов футуристический мегаполис начнет принимать уже в 2024 году, заявилв интервью Bloomberg Надми аль-Наср, глава проекта Neom, частью которого является возведение The Line.