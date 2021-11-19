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Турецкие отели нашли способ бережно сэкономить на туристах
Раздача блюд шведского стола персоналом позволила сократить пищевые отходы отелей в Турции и отучить туристов смешивать соленые и сладкие блюда в одной тарелке
Турецкие отели нашли способ бережно сэкономить на туристах
Турецкие отели нашли способ бережно сэкономить на туристах / Others
19 ноября 2021 г.

Введенные ограничения из-за пандемии в турецких отелях позволили сократить пищевые отходы до 40%. О таком способе экономии пишет Haberler.com.

Из-за коронавируса многие отели Турции отказались от классической концепции «все включено» — в рамках такого формата туристы могли накладывать себе еду со шведского стола в неограниченных объемах. Теперь, когда раздачей блюд занимается персонал гостиницы, уменьшилось не только количество тарелок на столах отдыхающих, но и средняя порция пищи.

Несмотря на то что туристы также могут подходить неограниченное число раз за новыми блюдами, порционная выдача позволила сократить количество пищевых отходов на 30-40%. Также представители туротрасли нашли еще одно преимущество коронавирусных ограничений — многие постояльцы избавились от нездоровой привычки класть сладкую, соленую, кислую и горькую пищу на одну тарелку.

«Возможно, это единственное преимущество коронавируса. Отдыхающие берут только то, что действительно хотят съесть — такое потребление значительно сокращает пищевые отходы, а следовательно, мы закупаем меньше еды», — отмечают специалисты.

В мае в Федерации отельеров Турции отмечали, что «система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд»: «Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами».

Спекуляции на тему отмены системы «все включено» в турецких отелях возникают практически каждый год, однако эта информация каждый раз не находит подтверждений. Так, в мае 2020 года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС также указывал на невозможность отмены систем «все включено» и «шведский стол» в стране. По словам главы Минкультуры республики, в связи с пандемией постояльцы отелей с системой all inclusive не смогут сами брать со столов еду и напитки – теперь выбранные ими блюда выдаются поварами или официантами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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