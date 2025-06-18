США привели в состояние повышенной боеготовности все свои базы на Ближнем Востоке, но пока не дали четкого ответа, будут ли они вступать в конфликт против Ирана.

Ключевой вопрос — ударят ли США по главному подземному ядерному объекту Ирана — центру обогащения урана в Фордо. Для его уничтожения требуется 13,6-тонная бомба GBU-57/B, способная пробить до 60 метров скальной породы. Эту бомбу может нести только стратегический бомбардировщик B-2, однако официально его переброска в регион не подтверждена.

16 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил о передислокации дополнительных сил в зону ответственности Центрального командования США. По его словам, цель – «усиление оборонительного потенциала». Тем временем Трамп заявил, что хочет «реального окончания конфликта, не просто перемирия».

Однако тревогу вызвали передвижения более 30 самолетов-заправщиков ВВС США, замеченных в небе над Европой и далее на востоке. Такие действия могут указывать на подготовку к воздушной операции дальнего радиуса.

B-2 имеют дальность до 10 тыс. километров, и обычно базируются на авиабазах в Миссури, Великобритании или на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Последняя — ключевая точка: до Фордо оттуда менее 4 тыс. км в одну сторону. В теории США могут задействовать эти самолеты оттуда, не перебрасывая их к Ирану.

В 2019 году The New York Times сообщала, что Пентагон построил копию объекта Фордо и успешно протестировал на ней бомбу GBU-57/B. Видео атаки было показано израильским чиновникам. Официальных подтверждений от Минобороны США не было.

Израиль, обладая господством в иранском небе, атаковал Фордо только в первый день операции. МАГАТЭ заявило, что повреждений на объекте не зафиксировано. По мнению экспертов, одного удара будет недостаточно: потребуется минимум два точных попадания, чтобы нанести критический ущерб.

Пентагон также может рассмотреть вариант удара по другому объекту — в Натанзе. Израиль утверждает, что уничтожил надземную часть комплекса, однако подземные цеха глубиной до 12 метров, по данным МАГАТЭ, остались неповрежденными.

Тем временем к берегам Ирана движется вторая авианосная группа во главе с USS Nimitz. Она присоединится к USS Carl Vinson, уже находящемуся в районе Аравийского моря. Также в восточной части Средиземного моря находятся три американских эсминца. Все говорит о том, что США, похоже, действительно готовы начать войну против Ирана.



