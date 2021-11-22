Железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном существовало еще с советских времен. Причем имелось два маршрута, соединявших две республики бывшего СССР. Один пролегал через север, Газахский район Азербайджана. Второй — южнее со стороны Сюникской области Армении. По обоим путям Азербайджан свободно соединялся и сообщался со своим эксклавом Нахичевань.

После развала Союза и начала Первой Карабахской войны железные дороги на границе были демонтированы. Однако трехстороннее заявление по итогам 44-дневной Второй Карабахской войны реанимировало южный маршрут. Чтобы не быть обвиненными в искажении и пропаганде, приведем в оригинале 9 пункт заявления Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Документ от 9 ноября 2020 года гласит:

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».

Будем справедливы и заметим, что, действительно, в этом пункте нету слова «коридор», которое используется при описании Лачинского коридора, соединяющего Армению с армянонаселенными районами Карабаха. Речь идет о безопасном транспортном сообщении между Нахичеванью и остальными областями Азербайджана.

При этом любопытно, что нет конкретного указания на маршрут пролегания путей. Теоретически, это может быть как северный, так и южный путь. В то же время заявление не отрицает прокладки автомобильной или железной дороги через тот же Сюник или Зангезур. Учитывая, что речь идет об охране пути пограничниками ФСБ, логичнее, что заявление подразумевает более короткий путь из Зангелана через Сюник в Нахичевань, то есть Зангезурский коридор.

Большой разницы в свободном сообщении и слове «коридор» нет. Ведь так или иначе речь идет о беспрепятственном передвижении людей, автомобилей, грузовых машин и поездов. Так как гарантию безопасности на себя берет Россия, а не Армения, то implicit это все равно будет коридором.

Другое дело, что особого желания Ереван в открытии транспортных путей не демонстрирует. До парламентских выборов Азербайджан большого давления на Никола Пашиняна не оказывал. Ведь существовал реальный риск поражения его партии после того, как а) он проиграл Вторую Карабахскую войну, и б) допустил ошибку, заявив, что российские «Искандеры» недостаточно эффективно стреляли.

Для Баку победа противников Пашиняна означала бы дипломатическое поражение, ибо новый президент, например, Роберт Кочарян мог пересмотреть соглашение от 9 ноября 2020 года под предлогом, что его подписал «самозванец», который сверг законную власть во время бархатной революции в 2018 году. Но коль уж партия Пашиняна «Гражданский договор» имеет сейчас уверенное большинство в Национальном собрании, оправданий блокированию Зангезурской дороги, или коридора, больше нет.

На риторическом уровне Пашинян вовсе не отвергает свободное транспортное сообщение Азербайджана с Нахичеванью. Единственная его претензия — не называть дорогу «коридором» и чтобы у Армении был суверенный контроль над ним. «Правда, они используют выражение «коридор», но говорят, что этот коридор должен быть под контролем Армении», — сказал он в начале ноября.

Пашинян также напомнил, что открытие региональных коммуникаций справедливо и в отношении свободного сообщения Армении с Россией и Ираном через Азербайджан, а также коммуникации Армении с Турцией.

По этой логике железная дорога через Сюник должна создаваться параллельно открытию путей для Армении в Турцию и Азербайджан, и после ее завершения контроль над нею (наравне с силами ФСБ РФ) осуществят армянские пограничники. Одним словом, Пашинян не хочет допускать у себя на территории «проходного двора».

При этом на Лачинский коридор такие претензии не распространяются, потому что он Армению полностью устраивает, и проход грузов и людей через, заметим, суверенную территорию Азербайджана, никак не подлежит контролю официального Баку.

Так или иначе, Азербайджан и Турция намерены ускорить открытие Зангезурского коридора и уже немало сделали для этого. В октябре 2021 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своим азербайджанским коллегой заложили фундамент автодороги Ахмедбейли — Горадиз — Миндживан — Агбенд к Сюнику.

Ранее, в феврале Алиев дал старт строительству железной дороги Горадиз-Агбенд, идущей в сторону Сюника. В мае открыта железнодорожная станция в Ордубаде и автомагистраль Джульфа-Ордубад, упирающаяся в армянскую границу.

На своей территории Турция завершила строительство железнодорожного полотна между Нахичеванью и Карсом, а также участка Карс —Аралык — Дилуджу. Концептуальное обрамление всех этих процессов — инициатива Эрдогана создать формат «3+3» с участием России, Ирана, Турции и трех южнокавказских республик с целью открытия всех транспортных путей и развития торговли между ними.

Иран пока что не спешит участвовать в этой новой геоэкономической реальности и свое недовольство выразил осенними военными учениями. Однако от неизбежного Тегеран вряд ли откажется, иначе останется за бортом всех выгодных проектов. Турецкая делегация МИД уже переговорила с иранскими коллегами и готовит визит Эрдогана в Тегеран. Во время визита в Иран глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу еще раз пригласил Тегеран к проекту, сказав, что Турция заинтересована в сотрудничестве с ИРИ в формате «3+3».

Россия как инициатор трехстороннего заявления несет особую ответственность за разблокирование транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. И в своих заявлениях МИД РФ подтверждает договоренности. Но глава МИД России Сергей Лавров говорит, что реализация разблокирования коммуникаций должна быть добровольная и через дипломатию. То есть Москва подтверждает необходимость прокладки дорог через Сюникскую область, но не считает нужным оказывать на Армению давление.

Для Азербайджана Зангезурский коридор необходим, чтобы восстановить сообщение с его эксклавом Нахичевань и иметь прямой сухопутный путь к своему близкому торгово-инвестиционному партнеру Турции. Для последней он имеет такой же смысл, плюс — альтернативный балканскому более короткий путь в Россию. Армения и Россия получат сухопутное сообщение в обход Грузии, а Иран — еще один путь транспортной связи с РФ и Турцией.

У Армении, несмотря на подпись Пашиняна, нет ни желания, ни средств ускорять открытие Зангезурского коридора. Россия, как гарант перемирия, остается над схваткой и не может оказывать давление на своего «обиженного» за Вторую Карабахскую войну союзника.

Одного желания Турции и Азербайджана пока недостаточно. При этом Баку и Анкара делают со своей стороны все, чтобы приблизить момент истины. Когда все дороги на территории Азербайджана в сторону Сюника будут достроены, Баку будет активнее на дипломатическом уровне поднимать вопрос «коридора». И вполне вероятно, что этот момент совпадет с датой окончания срока полномочий миротворцев РФ в Карабахе.