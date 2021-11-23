Развалины старейшего медресе — корпуса мусульманского высшего учебного заведения — были обнаружены при раскопках в районе древнего города Харран на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Daily Sabah. Археологи датировали свою находку XII веком. В древних рукописях, помимо обнаруженного в Харране медресе, упоминаются еще четыре.

Раскопки в Харране ведутся более восьми лет, рассказал Anadolu глава кафедры археологии местного университета и руководитель раскопок Мехмет Онал. Город считается одним из древнейших поселений в мире, с 2000 года он внесен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, отметил археолог. При раскопках с начала года, кроме медресе, были также обнаружены руины улицы и ворота. Ранее TRT на русском писал о том, что найденные ворота замка Харран сделаны из базальта и украшены изображениями звезд.

В наземной части медресе, по наблюдениям археологов, было 24 комнаты, из которых исследователям пока удалось обнаружить пять. Также были откопаны ворота древнего института, частично галерея и кухня с огромными плитами и глиняной печью. «Еще одна интересная деталь: в очагах и печах было найдено множество козьих и овечьих костей, — рассказал Онал. — Из этого следует, что они использовались для приготовления пищи и что жители города покинули его в спешке, оставив еду в очагах, так как были уверены, что город будет захвачен монголами».

Наличие медресе в Харране неудивительно: город всегда был культурным и образовательным центром, пояснил глава округа Джихат Коч. По его словам, еще за 3000 лет до н.э. там изучали астрономию, математику, философию и теологию. Археолог Онал ранее рассказывал Anadolu, что при раскопках в древнем городе уже было обнаружено около 10 тыс. артефактов. Среди них — керамика, стекло и металлические объекты, монеты, фигурки из слоновой кости и многое другое, сообщил он.

Город расположен в 44 километрах к юго-востоку от города Шанлыурфы, неподалеку от сирийской границы. В древности этот район был важным торговым центром Месопотамии. Он располагался на торговом пути, который вел на юг в Ниневию, на территорию современного Ирака. Древний Харран упоминается в Библии и в древнейших рукописях, обнаруженных на севере Сирии, говорится на сайте ЮНЕСКО.