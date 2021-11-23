В Бишкеке подписан контракт на поставку кыргызстанской корпорацией «Дастан» Военно-морскому флоту (ВМФ) России оборудования на $5,4 млн, сообщает ТАСС.

Представители компании подписали соответствующее соглашение с партнерами из Рособоронэкспорта 23 ноября. «Сегодня на территории нашего завода состоялось подписание контракта с Рособоронэкспортом о поставках для ВМФ России 54 аппаратных модулей на 459 млн сомов (около $5,4 млн)», — сообщила представитель корпорации.

По ее словам, данное оборудование в ближайшее время направят из Кыргызстана на один из российских заводов. В корпорации «Дастан» рассчитывают, что это соглашение станет началом для возобновления экономических связей киргизских производителей военной продукции с российскими предприятиями.

Предприятие «Дастан» было основано в 1956 году, оно осталось единственным в Кыргызстане после развала СССР предприятием, которое выпускает продукцию оборонного назначения. В советское время предприятие занималось изготовлением морских торпед.

Ежегодно на «Дастане» изготавливалось до 400 торпед, однако в настоящее время эти объемы из-за отсутствия заказчиков сократились в 10-20 раз. В 2009 году Россия планировала выкупить контрольный пакет акций данного предприятия, однако позже отказалась от этих намерений.