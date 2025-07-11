Азербайджан и Казахстан станут ключевыми поставщиками нефти для Европы до 2050 года. Об этом говорится в последнем докладе ОПЕК World Oil Outlook 2050. По мере того как Евросоюз отказывается от российских энергоресурсов, именно эти две прикаспийские страны займут освободившуюся нишу, отмечают авторы исследования.

Согласно прогнозу ОПЕК, поставки нефти и газового конденсата в Европу стабилизируются на уровне около 1,6 млн баррелей в сутки (мб/сут) до середины столетия. Хотя это значительно меньше, чем до 2022 года, когда российская нефть свободно поступала на рынок ЕС, основное изменение — в структуре: теперь большую часть этих объемов будет поставлять не Россия, а Казахстан и Азербайджан.

Эмбарго ЕС на российскую нефть уже изменило маршруты поставок. Импорт нефти из региона Россия–Каспий, по прогнозам, снизится с 1,8 мб/сут в 2024 году до чуть менее 1,7 мб/сут к 2030 году и стабилизируется на уровне 1,6 мб/сут к 2050 году.

Доклад подчеркивает: возвращение российских объемов на европейский рынок даже после окончания войны в Украине маловероятно. Это укрепляет роль Азербайджана и Казахстана как долгосрочных энергетических партнеров Европы.

Азербайджан уже утвердился как важный поставщик энергии для Европы. В 2024 году страна экспортировала в ЕС 12,1 млрд кубометров газа — на 20% больше, чем годом ранее. К 2027 году этот показатель планируют довести до 20 млрд. Кроме того, в Европу было отправлено 18,4 млн тонн нефти. Основной маршрут — Южный газовый коридор, включающий месторождение Шах-Дениз 2 и газопроводы TANAP и TAP. Азербайджан поставляет газ в 12 стран, 10 из которых — европейские, включая 8 членов ЕС.

Казахстан занимает третье место среди поставщиков нефти в ЕС после Норвегии и России. В 2024 году страна поставила около 1,05 мб/сут, что составляет примерно 13% европейского импорта нефти. Основной объем проходит через российский порт Новороссийск по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Однако геополитические риски вынудили Казахстан искать альтернативы. В 2024 году через азербайджанский нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) было экспортировано 1,5 млн тонн нефти, в перспективе — до 20 млн тонн в год.

Казахстан также рассматривает возможность экспорта «зеленой» энергии в Европу через Азербайджан и ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию на 50% в 2025 году. Несмотря на падение цен и перебои в экспорте, физические объемы поставок в ЕС продолжают расти.



