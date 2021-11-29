ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Ванникова» объявил тендер на проведение исследования о возможности использования искусственного интеллекта для диагностики психологического состояния человека по его соцсетям, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на сайт госзакупок. Стоимость тендера — 36 млн руб., итоги подведут 29 ноября.

Из документов на портале следует, что институт получил грант от аналитического центра при правительстве РФ, который является генеральным заказчиком проекта. Размер гранта не раскрывается. Победитель тендера должен будет выполнить работы до 1 сентября 2024 года.

По мнению института, распространение технологий, которые используют цифровые следы для анализа личности, даст возможность оценивать личность и прогнозировать ее поведение без психологического тестирования, которое можно провести только по добровольному согласию человека. Один из таких источников — соцсети, в которых есть много информации об увлечениях, интересах, записях пользователя, которые фиксируют показатели его поведенческой активности.

В пресс-службе аналитического центра рассказали изданию, что для анализа соцсетей планируется использовать искусственный интеллект. В программе института предусмотрено создание доверенной технологии диагностики свойств личности, добавили в пресс-службе.

Там пояснили, что технологию будут применять для оценки состояния людей, которые принимают ключевые государственные и корпоративные решения, и для распознавания манипуляции большими группами людей, оценки творческого потенциала работников и моделирования их профессионального развития. Также технология поможет выявлять и своевременно реагировать на разжигание межнациональной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение к террористической деятельности.

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов отметил, что массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях потенциально может противоречить действующему законодательству: «Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако получается, что некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам «оценки личности», проводить «психологическую диагностику», цели которой непонятны».

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович отметила, что информация, опубликованная в соцсетях, даже если она общедоступна, защищается законом о персональных данных. На ее обработку должно быть получено отдельное согласие, которое будет содержать условия и ограничения обработки информации третьими лицами, уточнила она. «Еще больше вопросов вызывает перспектива обработки подрядчиком данных из соцсетей, которые человек не делает публичными», — сказала эксперт. Она добавила, что подрядчик должен будет получать от гражданина отдельное согласие на анализ информации, доступ к которой пользователь не предоставлял.