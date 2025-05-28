Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с резкой критикой на Гарвардский университет. На этот раз он пошел еще дальше — пригрозил лишить вуз трех миллиардов долларов федеральных грантов, а некоторых иностранных студентов назвал «радикальными лунатиками».

В своем посте на платформе Truth Social американский президент заявил, что рассматривает возможность перенаправить эти средства на развитие профессионального образования в США. По его мнению, инвестиции в техникумы и колледжи были бы «великолепным вложением» и крайне необходимы стране.

Помимо финансовых угроз, Трамп потребовал от Гарварда предоставить список иностранных студентов. Цель — выявить «радикальных нарушителей», которым, по его словам, не место в стране. Это заявление стало продолжением жесткой риторики против международного академического сообщества, которая усилилась в его недавних выступлениях.



На прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм также выступила с заявлением, в котором объяснила действия администрации по лишению Гарварда права принимать иностранных студентов, которые составляют чуть более четверти всей студенческой аудитории вуза. По ее словам, это — не просто административная мера, а попытка «привлечь Гарвард к ответственности» за ряд серьезных обвинений.



Среди претензий — поощрение насилия и «антисемитизма», а также, как утверждает Ноэм, сотрудничество с Коммунистической партией Китая. Последний пункт особенно выделяется — предполагается, что на территории вуза якобы происходили формы взаимодействия с официальным Пекином, что, по мнению администрации, представляет угрозу национальной безопасности.

Напомним, что конфликт между Трампом и Гарвардом тянется с самого начала его второго президентского срока. Тогда администрация приостановила финансирование в размере более 2,2 млрд долларов и инициировала расследования по поводу иностранных пожертвований в университет. Кроме того, высказывались угрозы лишить вуз налоговых льгот и усилить контроль за назначениями преподавателей. Гарвард отреагировал судебным иском.

С тех пор высшее образование стало одной из главных целей Трампа в его борьбе с тем, что он называет «левым уклоном» академической среды. Под ударом оказались десятки университетов. При этом, большинство из них стали объектами федеральных проверок по подозрению в недостаточной борьбе с «антисемитизмом». В ответ в вузах начались сокращения расходов и пересмотр бюджетов — особенно после отмены федеральных грантов на научные исследования.

Защита Гарварда



Очередной виток конфликта произошел вскоре после того, как федеральный суд в Бостоне временно заблокировал попытки администрации Трампа запретить Гарварду прием иностранных студентов.

Гарвардский университет выступил с жесткой критикой действий администрации Трампа, заявив, что лишение вуза права принимать иностранных студентов является «вопиющим нарушением Первой поправки Конституции США». В заявлении подчеркивается, что такие меры — наказание за отказ Гарварда подчиниться требованиям федеральных властей.

По мнению представителей университета, Белый дом пытался вмешиваться в управление вузом, диктовать условия по содержанию учебных программ и оказывать влияние на идеологические взгляды преподавателей и студентов. Гарвард расценил это как атаку на академическую свободу, свободу слова и независимость образования.

Президент Гарварда Алан Гарбер назвал действия администрации «незаконными, безосновательными и разрушительными», подчеркнув, что университет предоставил все необходимые данные в рамках закона.

Касательно иностранных студентов в университете также заявили: «Без своих иностранных студентов Гарвард не был бы Гарвардом».

На фоне происходящего некоторые американские ученые начали рассматривать возможность переезда в вузы Европы, Канады или Азии. Нестабильность и политизация образовательной сферы в США, по их словам, подрывают академическую свободу и научное развитие.

Тем временем ЕС рассматривает текущий кризис в США как шанс усилить свои позиции в глобальной науке. Как ранее писал ТRТ на русском, европейские университеты начали активно переманивать американских ученых, столкнувшихся с цензурой и сокращением финансирования. Вузы в Бельгии, Франции и Нидерландах открыли специальные программы, гранты и постдокторские вакансии, ориентированные на привлечение тех, кто ощущает угрозу академической свободе в родной стране.

Более того, на фоне давления на иностранных студентов, университеты в разных странах начали активно предлагать им альтернативные возможности. Так, три университета в Гонконге выступили с инициативой принять иностранных студентов из американских вузов для продолжения обучения.

В Гонконгском университете заявили, что с радостью примут «пострадавших» студентов, предложив им стипендии и жилье. Два других вуза региона выступили с аналогичными инициативами.

В Японии также отреагировали на последние события в США. Токийский университет заявил о готовности временно принять иностранных студентов из Гарварда, напомнив, что уже имеют опыт подобной поддержки — в 2022 году после начала войны в Украине там приняли студентов, покинувших свои страны. Теперь аналогичный механизм может быть применен и к студентам Гарварда.

Другие страны также активно пытаются переманить иностранных студентов и научные кадры, пока США вводят ограничения. Как отметили в одном австралийском аналитическом центре, сложившаяся ситуация — это возможность для притока талантов, который может значительно изменить научный ландшафт за пределами США.

Следует напомнить, что эскалация конфликта между Трампом и академическим сообществом развивается не только вокруг Гарварда. Под ударом оказались и другие ведущие университеты США. После волны пропалестинских протестов, охвативших студенческие кампусы на фоне геноцидальной войны Израиля в Газе, федеральные власти США начали массированное наступление на ряд ведущих университетов — включая Принстон, Браун, Колумбию, Пенсильванский и Корнелл, — прикрываясь риторикой борьбы с «антисемитизмом» для пересмотра их финансирования.

Глава Минобразования США Линда Макмэн также открыто заявляла, что администрация Трампа намерена навести порядок в университетах, которые, по ее словам, превратились в очаги леворадикальных идеологий.

Таким образом, противостояние между Дональдом Трампом и Гарвардом переросло рамки обычного конфликта между властью и отдельным университетом. Усиление контроля, ограничение академической свободы, угрозы в адрес международного студенческого и научного сообщества — все это свидетельствует о растущей политизации образовательной сферы в США.

Кроме того, администрация Трампа уже приостановила запись на собеседования по студенческим визам во всех посольствах США. Госдепартамент также готовит усиление проверки социальных сетей заявителей. Госсекретарь Марко Рубио распорядился заморозить прием студенческих виз.

Пока одни страны ограничивают приток иностранных студентов и сокращают финансирование науки, другие — от Азии до Европы — воспринимают происходящее как шанс привлечь таланты и укрепить свои позиции на образовательной карте мира.