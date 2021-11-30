На прошлой неделе Московскую биржу заметно лихорадило, но и сейчас там нестабильно и даже тревожно. Особенно паникуют те люди, кто вложил деньги в бумаги российских предприятий. А среди них — большое число простых россиян. Помимо нового витка напряженности с Украиной и нового штамма коронавируса, 22 ноября появились первые сообщения о дефолте, как определяют журналисты и общественность, сказочно богатой «Роснано», которая всего две недели назад отчиталась об увеличении выручки и прибыли. Эксперты говорят: уникальность и опасность такого дефолта заключается в том, что акции корпорации на 100% принадлежат государству, а еще ни разу не было такого, чтобы именно госкомпания объявлялась неплатежеспособной.

Налогоплательщики недоумевают: как так получилось, что «Роснано» использовала 405 млрд рублей госпомощи и все равно влезла в долги? Многие в эти дни вспоминают первого руководителя корпорации — Анатолия Чубайса, который в конце прошлого года покинул свой пост, заявив, что ему «не стыдно посмотреть на то, что сделано». И это несмотря на непрекращающуюся критику его деятельности, провалы проектов и неоправданно высокие зарплаты сотрудников.

Падение на фоне успеха

Для лучшего понимания ситуации стоит посмотреть, как стремительно и хаотично развивались события вокруг «Роснано» в ноябре этого года. 9 числа госкорпорация на своем сайте отчиталась о хороших финансовых результатах за последние девять месяцев: сообщалось, что ее выручка увеличилась в 6 раз, а валовая прибыль — в 5,3 раза. Среди инвесторов появилась даже шутка: «Ушел Чубайс — пришли доходы». В этом году люди действительно стали говорить об эффективности нового руководителя Сергея Куликова, который до этого 2 года был первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Однако всего через 10 дней на том же сайте появилось сообщение о встрече руководства «Роснано» с узким кругом кредиторов и крупных держателей облигаций, где обсуждались «возможные сценарии реструктуризации» в связи с проблемами с исполнением обязательств по выплатам. На биржевом языке это называется техническим дефолтом, другими словами: у компании нет денег, чтобы платить по долгам. Выяснилось, что «Роснано» задолжала 76,4 млрд рублей по банковским кредитам и 58 млрд — по облигационным займам. Итого 134 млрд. При этом госгарантиями были обеспечены только 108 млрд рублей. С этими новостями далее все ушли на выходные.

В понедельник, 22 ноября, торги на Московской бирже возобновились c небывалым обвалом. Инвесторы массово начали скидывать активы. Мосбиржа в итоге даже приостановила торги облигациями «Роснано». Причем такое предписание ей отправил Центробанк, посчитав ситуацию опасной. Как пояснили в ЦБ, на этот шаг регулятор пошел, чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже.

А уже 23 ноября в Минфине заявили, что ведомство исключает невыполнение долговых обязательств компании, обеспеченных госгарантиями. То есть «Роснано» все деньги получит. «За бюджетный счет, надо понимать», — ругается телеканал «Рен-ТВ».

Однако и эта неделя все равно началась с падения на бирже их облигаций, причем с рекордного — на 23%. Даже далекие от инвестиций россияне (налогоплательщики) стали наконец возмущаться: из года в год «Роснано» несла только убытки, несмотря на регулярные обещания нарастить продажи нанопродукции до триллиона рублей в год. Тот же Чубайс ушел с должности главы «Роснано», оставив компанию с долгом в 53 млрд рублей.

Очень «нано»

Нет, деньги в «Роснано» не украли, уверена «Комсомольская правда»: «По крайней мере, следствием это не доказано. Их просто потратили неэффективно». Суть произошедшего журналисты объясняют метафорой: «Вот, скажем, накупили вы лотерейных билетов на тысячу рублей, а выиграл только один из них, да и то червонец».

Как известно, «Роснано» 13 лет назад создавалась как инвестиционная компания. Ее задачей было находить на рынке молодые перспективные фирмы, связанные с нанотехнологиями, вкладывать в них деньги и помогать им развиваться. Если молодая фирма добивается успеха — инвестор богатеет; если фирма накрывается — вложенные в нее деньги вылетают в трубу. Инициатива хороша, но проблема в том, что «молодые перспективные фирмы» в России чаще загибаются, чем выживают. Как пояснил экономист, эксперт по рынку сырья Максим Авербух «Новой газете», это происходит «в силу того, что инновации, хоть с приставкой «нано», хоть без, не востребованы бюджетно-сырьевой российской экономикой».

Профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский уверен: применявшаяся при создании «Роснано» модель была провальной с самого начала. «Потому что компания создавалась на государственные деньги, — считает эксперт. — Притом что ее вложения были чрезвычайно рискованными: дай бог, если из десяти проектов один «выстрелит». При этом остальные проекты похоронят деньги налогоплательщиков».

Директор Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики Дан Медовников уточнил эту мысль: «Во всем мире подобными рискованными инвестициями занимаются, как правило, частники. У нас же государство не просто дало на это деньги, но и оказалось не готово списывать убытки, которых при такой схеме не избежать. Результат такого подхода предсказуем: либо уголовные дела, либо дефолт».

Неудачи не останавливали

Издание «Секрет фирмы» пишет: «Нельзя сказать, что с момента основания корпорация ничего не добилась. При Чубайсе «Роснано» построила 115 предприятий в 38 регионах России, обеспечив 40 000 рабочих мест. За все время работы компания профинансировала 109 проектов совокупным бюджетом более 500 миллиардов рублей». Однако список громких провалов «Роснано» слишком большой. И некоторые запомнились особенно.

Например, чудо-планшет с гибким дисплеем, электронный учебник Plastic Logic 100, который Чубайс показывал президенту в 2011-м и обещал поставить во все российские школы тогда же. На его серийное производство так и не вышли: выяснилось, что его разработал американо-британский стартап и, более того, устройство с таким названием уже было в продаже.

В 2014 году пришлось остановить принадлежавший госкомпании завод «Оптоган», на котором планировалось производить светодиоды. Чубайс возлагал на это производство большие надежды и планировал захватить не меньше половины рынка, но, как объяснил позднее один из основателей проекта Алексей Ковш, амбициозные планы столкнулись с непрофессионализмом сотрудников «Роснано». Они так хотели немедленно запустить производство, что не рассчитали спрос, и в итоге проект не взлетел.

Еще был завод «Лиотех» за 15 млрд рублей. Производство литий-ионных аккумуляторов вскоре остановили, началась процедура банкротства и попытки изготовить поликристаллический кремний — потратили 4 млрд рублей, причем провели через офшор на Британских Виргинских островах.

«Это вывод средств в офшорные компании, когда формально покупается компания за границей, у которой якобы есть какая-либо интеллектуальная собственность, а на самом деле — никакой там собственности нет. Это просто вывод денег в офшоры, а интеллектуальной собственности вообще пшик», — заявила депутат Госдумы VIII созыва Оксана Дмитриева. Она требовала от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело после того, как проверка Счетной палаты выявила, что 47 миллиардов рублей — более трети финансирования проектов «Роснано» — выведено за рубеж, 850 млн рублей ушли на транспортные услуги для менеджеров компании и 550 млн рублей — на охрану, более 300 миллионов долларов перевели в собственный люксембургский фонд и никак не использовали.

Но неудачи никого в «Роснано» не останавливали. Чубайс тогда просто признал, что недосмотрел за расходованием средств, и произвел показательную чистку, уволив две трети менеджеров «Роснано» за плохой контроль над расходами и слабую стратегию. А уже в конце 2015 года заявил на корпоративе, что у компании «много денег». Запись этой речи попала в Сеть и только ленивый ее не обсуждал.

Чем грозил дефолт?

Эксперт по рынку Авербух считает: если бы государство сейчас отказалось от своих гарантий по долгу «Роснано», то рухнула бы гигантская пирамида долга, прогарантированного государством в других областях. А только в рамках внешнего долга, по данным Минфина на 1 ноября 2021 года, уточняет «Новая газета», государство прогарантировало $19,22 млрд. Еще на 730 млрд, но уже рублей, государство выдало гарантий в рамках внутреннего долга. Итого на начало ноября государством было выдано гарантий более чем на 2 трлн рублей.

Владелец бондов «Роснано», гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков поделился с РБК, что реструктуризация долгов, а тем более дефолт «Роснано» ударили бы по всем госкомпаниям, потому как доверие со стороны инвесторов к ним после такого, очевидно, снизилось бы. Инвесторы просто не простили бы истории с «Роснано». Управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист объяснил: реструктуризация была бы худшим выбором и дала бы рынку сигнал, что государство больше не помогает компании, и той придется справляться самостоятельно.

«История не типичная в первую очередь ввиду квазисуверенного статуса и кредитных рейтингов «Роснано» на уровне страновых, — комментирует руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью «ТКБ Инвестмент партнерс» Игорь Козак. — Странно, что была вообще допущена такая ситуация, учитывая, что основная часть публичного долга, представленного на рынке России, выпущена как раз окологосударственными структурами».

Поэтому большинство экспертов изначально считали дефолт «Роснано» крайне маловероятным. Управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский даже допустил, что ситуацию могут использовать в определенных корпоративных и PR-целях.

В международном рейтинговом агентстве Fitch, единственном из западных агентств, которое присваивало рейтинг «Роснано», заявили, что ситуация с долгом «Роснано» в принципе может быть тестом на готовность России нести финансовые потери из-за высокорисковых инвестиций.

Многие эксперты сейчас говорят, что при Чубайсе такого не было и что все эти годы он вытягивал госкомпанию только на своем имидже. Конечно, его сейчас традиционно клянут и удивляются, почему после ухода из «Роснано» он как будто пропал. Однако, например, эксперт по рынку сырья Авербух считает, что вся ситуация произошла «не в силу того, что Чубайс плохой руководитель»: «Он-то как раз один из лучших российских менеджеров». Просто инновационные проекты не востребованы российским бизнесом. «Новая газета» еще год назад после его ухода писала: «Инновационное развитие страны» не получается, потому что такой цели на самом деле нет. Есть желание получить «молоко без коровы», «развитие без свободы», «технологии без университетов». Не получится. И даже Анатолий Чубайс здесь не мог ни помочь, ни помешать». Поэтому государство не спасти «Роснано» от своей же ошибки действительно не могло.