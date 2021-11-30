Администрация президента, аппарат правительства, Совет Федерации и Госдума оформили подписку на СМИ на 2022 год, следует из данных на портале госзакупок, которые изучили «Ведомости».

Подписка на 160 российских изданий для чиновников администрации обошлась управлению делами президента в 6,65 млн руб. В основном там читают газеты «Коммерсантъ» (54 подписки), «Ведомости» (35), «Российскую газету» (39), «Московский комсомолец» (37), «Комсомольская правда» (32), «Аргументы и факты» и «Известия» (по 25), а также «Новую газету» (21), «Независимую газету» (20) и РБК (13).

В приемные администрации президента выписывают и журналы. Среди самых популярных — «Дилетант» (13 штук) и «Вокруг света» (9), хотя они уступают по числу потенциальных читателей «Эксперту» (25), «Профилю» (24) и Forbes (15 подписок). Интересуются в администрации главы государства и специализированными изданиями, такими как «Советский спорт» (12 подписок) и «Спорт-экспресс» (15), а также журналом о светской жизни и моде Tatler (2), где часто публикуют материалы о женах российских чиновников.

Также за 8,5 млн руб. управление делами президента оформило для чиновников подписку на 71 зарубежное издание. Больше всего в АП читают The Economist — на это издание оформлено семь подписок, три подписки — на Time, по две подписки — на американский Forbes, Foreign Affairs, Newsweek, Panorama, Paris Match, Der Spiegel.

Для аппарата правительства управление делами президента заказало меньше печатных изданий. Для Белого дома оформлена подписка на 65 газет и журналов на сумму 3,36 млн руб. Там также популярностью пользуются газеты «Коммерсантъ» (22 подписки), «Ведомости» (21), «Комсомольская правда» (14), «Российская газета» (12), «Аргументы и факты» и «Известия» (по 11 подписок), а также РБК и «Красная звезда» (по 10 подписок). Из журналов в аппарате правительства больше всего читают «Эксперт» (18 подписок), «Профиль» (12) и Forbes (10).

Для себя управделами оформило подписку на 55 изданий на сумму 1,7 млн руб.

В верхней палате парламента пресса не пользуется такой популярностью. Аппарат Совета Федерации выписал 69 изданий на 1,4 млн руб. Больше всего сенаторы читают «Коммерсантъ» (7 подписок), «Эксперт» (6), «Ведомости», «Российскую газету», «Московский комсомолец», «Известия» и «Независимую газету» (по 5).

В Госдуме за 3,5 млн руб. оформили подписку на 242 издания: «Коммерсантъ» (32 подписки), «Ведомости» (19), «Московский комсомолец» и «Независимую газету» (по 16 подписок), «Комсомольскую правду» (14), «Российскую газету» (10), «Спорт-экспресс» (7), «Аргументы и факты» и РБК (по 6). В основном же, как следует из материалов госзакупок, нижняя палата парламента выписывает специализированные издания по праву, медицине, экономике и др.

По словам собеседника в аппарате нижней палаты парламента, издания, которые выписывает Госдума, направляются в управление пресс-службы, профильные издания — в комитеты. Кроме того, экземпляры всех СМИ направляются в библиотеку: «Перед круглыми столами или парламентскими слушаниями библиотека получает запросы от комитетов и делает подборки актуальных материалов по тем или иным темам».