Барбадос 30 ноября официально стал республикой и вышел из-под власти британской монархии, передает Reuters. Сегодня в должность вступила бывшая генерал-губернатор острова и первый избранный президент Барбадоса Сандра Мэйсон.

Церемонию ее инаугурации лично посетили сын королевы Елизаветы II и наследник британского престола принц Чарльз. «Создание новой республики — это новое начало. Жители этого острова с необычайной стойкостью проложили свой путь из самых мрачных дней нашего прошлого, ужасающего и жестокого рабства, которое навсегда запятнало нашу историю», — сказал он в своем обращении, передав наилучшие пожелания от королевы Елизаветы II.

На церемонии также присутствовала американская певица, уроженка Барбадоса Рианна. В 2018 году певице присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла Барбадоса, теперь она была объявлена национальным героем страны. «Прошу тебя и дальше сиять, как бриллиант, и прославлять свой народ своими делами», — заявила певице премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, сделав отсылку к одной из наиболее популярных песен Рианны, Diamonds.

Карибское островное государство Барбадос, чье население сейчас насчитывает около 300 тыс. человек, с XVII века находилось под властью британской короны. Основой экономики этого британского владения были плантации, на которых использовался рабский труд. Рабство в британских колониях было отменено только в 1834 году. В 1966 году Барбадос получил государственную независимость от Великобритании, однако остался членом Британского содружества наций, напоминает РБК.

Формальным главой государства, как и в ряде других бывших колоний, оставался монарх Великобритании, назначавший своего представителя — генерал-губернатора. Фактически генерал-губернаторы с момента получения независимости такими странами назначались королевой исключительно по рекомендации местных властей, а исполнительная власть оставалась в руках национального правительства.

В сентябре 2020 года власти Барбадоса приняли решение окончательно отказаться от этой системы и прекратить формальное подчинение британской королеве. Букингемский дворец не стал возражать против этого решения, заявив, что вопрос выбора главы государства — это внутреннее дело правительства и народа острова.

После отказа Барбадоса от монархии в мире остается 14 стран, признающих британского монарха главой государства. Во всех из них эта традиция остается скорее формальностью — реального влияния на политику этих стран Елизавета II не оказывает.