За девять месяцев 2021-го злокачественные новообразования выявили у 791 389 россиян, но в нескольких регионах доля пациентов, у которых онкология была обнаружена на поздней стадии, существенно превысила общероссийский показатель (19,3%). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Счетной палаты (СП).

В Дагестане такая доля составляет 35,06% от всех пациентов, впервые получивших диагноз «онкология», в регионе. В Туве — 35,55%, Ульяновской области — 35,86%, Смоленской области — 40,81% и Удмуртии — 42,19%, выявили аудиторы.

С 2019 по 2024 год в России действует федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его цель — снизить число смертей от рака до 185 случаев на сто тысяч человек и поднять показатели выявляемости опухолей на ранних стадиях. В 2021 году предполагалось, что 60,1% онкобольных узнают о своем диагнозе на нулевой, первой или второй стадиях. Фактически это произошло только в 41,4% случаев.

Также, по данным СП, за девять месяцев 2021 года стало больше пациентов, которым при первичной постановке диагноза вовсе не указывают стадию рака. Таких случаев больше, чем в среднем по стране, в девяти регионах. В девяти субъектах РФ доля пациентов с впервые выявленным раком без указания стадии превысила планку в 50%. Хуже всего ситуация обстоит в Москве (91,61%) и Владимирской области (72,28%).

Выявленные в регионах проблемы могут свидетельствовать о ненадлежащем проведении диспансеризации и требуют анализа со стороны Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), говорится в заключении аудиторов.