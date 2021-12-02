По мнению иностранных компаний, Турция является самой важной страной в решении проблем глобальной цепочки поставок с ее большими производственными мощностями и высокими стандартами производства, пишет Daily Sabah.

В то время как в ряде стран произошли сбои цепочек поставок из-за проблем, связанных с антипандемийными мерами, включая локдауны и запреты на международные поездки, Турция доказала силу своей промышленной инфраструктуры, которая продолжала работать даже в самые тяжелые дни пандемии.

Из-за проблем с поставками (в основном, из Китая) некоторые страны, особенно в Европе, стремятся сотрудничать с расположенными географически ближе поставщиками, а не со странами, предлагающими только недорогую продукцию. Кроме того, из-за роста транспортных расходов страны Дальнего Востока теряют свои позиции в глобальных цепочках поставок.

Турция рассматривается иностранными партнерами как важнейший альтернативный поставщик товаров, который предлагает более быструю доставку товаров и их высокое качество, а также доступные цены и стабильность заказов.

На Международной встрече производителей и брендов, организованной Турецкой ассоциацией производителей товаров для дома в средиземноморском курортном городе Анталья на прошлой неделе, иностранные покупатели проявили большой интерес к турецкой продукции.

По данным ассоциации, на двухдневном мероприятии были подписаны соглашения на сумму $150 млн, в рамках которых также были созданы деловые сети, которые могут принести до $1 млрд в 2022 году. Шазада Ахмед, генеральный директор британской компании Clearance King, сказал, что Турция служит мостом между Азией и Европой. Это особенно важно для британских компаний, поскольку Турция расположена к Великобритании ближе, чем другие альтернативы, включая Китай, а произведенные в Турции товары высокого качества. Он добавил, что Турция может легко конкурировать с Китаем в вопросе логистики и положить конец доминированию КНР.

Основатель кенийской компании Kheita Drapers Group Трушар Хейта сказал, что, несмотря на то, что Китай предлагает более низкие цены, ряд стран будут выбирать турецкие товары из-за их высокого качества. «Цены в Китае дешевле, но и качество товаров низкое», — отметил он.

Хейта указал, что рост цен на логистические услуги — это большая возможность для Турции. «Турция очень близко расположена к Африке, а многие турецкие компании уже работают на континенте, многие африканские бизнесмены хотят заключать соглашения о стратегическом партнерстве с турецкими компаниями», — подчеркнул он.

По его словам, турецким компаниям следует посетить Кению и Африку, чтобы познакомиться с местным бизнесом. Африка — это растущий континент, где уже активны Бразилия, Россия и Китай, указал он. Он добавил, что у Турции есть большие возможности, но этому может помешать языковой барьер, так как лишь немногие граждане Турции свободно говорят по-английски.

Айбек Адамбеков, коммерческий директор узбекского филиала казахстанской компании Cash & Carry Magnum, сказал, что Казахстан и Узбекистан импортируют товары в основном из Китая и России, но существует проблема с их качеством. «Турецкие товары очень хорошего качества. Надеюсь, логистические вопросы будут решены, мы сможем вывести турецкие продукты на наш рынок, потому что у наших народов схожие гастрономические предпочтения», — заметил он.

Адамбеков также выразил надежду, что однажды Турция станет одним из крупнейших поставщиков на рынки Казахстана и Узбекистана: «Даже если потребуется тратить больше, мы хотим выбирать качественные товары, а турецкие продукты обладают необходимым качеством».

Омер Албайрак, владелец немецкой компании Alim Home, сказал, что разрыв в ценах между Китаем и Турцией сокращается, одновременно с этим немецкие компании обращают свой взор на Турцию и стремятся заключать соглашения с турецкими компаниями. По словам Албайрака, инвестиции в Турцию также интересны для крупных торговых сетей из-за ее молодого населения, а если страна сможет обеспечить валютную стабильность, она привлечет больше инвестиций.

«Наши закупки в Китае снижаются из-за роста логистических расходов, это является преимуществом для Турции», — сказал азербайджанский предприниматель Рауф Рафиев. По его словам, многие азербайджанские компании закупают товар в Турции, даже если цены такие же, как у альтернативных поставщиков. Он подчеркнул и добавил: «С увеличением числа производственных компаний и развитием инвестиционной экосистемы иностранные инвесторы будут также обращаться к Турции».