Американка Вирджиния Джуффре, подавшая иск против британского принца Эндрю по обвинению в сексуализированном насилии, найдена мертвой в своем доме на ферме в Западной Австралии. Об этом сообщает NBC News.

По заявлению родственников, Джуффре покончила жизнь самоубийством. Ей было 41 год.

«Вирджиния была яростным воином в борьбе с сексуализированным насилием и секс-торговлей. Она была светом, который помог многим пострадавшим. В конце концов бремя насилия оказалось настолько тяжелым, что для Вирджинии стало невыносимым его выдерживать», — говорится в заявлении семьи.

Три недели назад Джуффре писала в Instagram о полученных травмах в результате автомобильной аварии. При этом, как утверждает семья, она не собиралась раскрывать подробности инцидента. Позднее полиция Австралии оспорила серьезность аварии.

В августе 2021 года Вирджиния Джуффре подала иск против принца Эндрю, сына Елизаветы II, обвиняя его в сексуализированном насилии. Она заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой американского финансиста Джеффри Эпштейна, который, по ее словам, «одалживал» ее своим влиятельным знакомым, включая принца.

По словам Джуффре, в 2001 году, когда ей было 17 лет, у нее трижды была близкая связь с принцем Эндрю.

Принц неоднократно отвергал обвинения. После отказа суда Нью-Йорка отклонить иск он был лишен воинских званий, сложил с себя королевские обязанности и перестал использовать титул «Его королевское высочество».

В феврале 2022 года стороны достигли досудебного соглашения. Принц Эндрю согласился выплатить Джуффре компенсацию, размер которой не разглашался.