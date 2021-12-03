США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США.

Изделие — бомба B61-12 — было произведено 23 ноября, уточняется в распространенном письменном заявлении. Планируется, что она заменит три из четырех существующих модификаций боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году: модернизированный боезаряд придет на смену модификациям B61-3, B61-4 и B61-7.

По свидетельству НУЯБ, в результате модернизации срок пребывания бомбы на вооружении увеличится «по меньшей мере на 20 лет». «НУЯБ рассчитывает, что полномасштабное [серийное] производство [B61-12] начнется в мае 2022 года, а завершение производства всех [этих] необходимых [ядерных боезарядов] придется на 2026 финансовый год», — отмечается в заявлении.

Бомба B61-12 будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. По словам руководителя НУЯБ Джилл Хруби, вследствие модернизации также уменьшится мощность бомбы в тротиловом эквиваленте. Однако при этом «нет изменений в военных характеристиках» боеприпаса, плюс увеличивается его безопасность и надежность, заявила Хруби.

Согласно изложенной ею информации, бомба B61-12 предназначена как для имеющихся в настоящее время, так и будущих платформ, то есть средств доставки. В результате модернизации были обновлены или заменены все ядерные и неядерные компоненты бомбы, пояснило НУЯБ.

Первое испытание B61-12, не сопровождавшееся подрывом атомного заряда, состоялось в США 1 июля 2015 года. Директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых Ганс Кристенсен сказал тогда по этому поводу ТАСС, что США разрабатывают первую в своем арсенале управляемую атомную авиабомбу. Если принимать во внимание, что бомбу B61-12 сможет нести американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 и что такие боеприпасы намечается разместить в Европе, то нужно делать вывод о «наиболее существенной ядерной модернизации НАТО с 1980-х», убежден Кристенсен, занимающий теперь также должность старшего научного сотрудника Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В последнее время наметился тренд по разработке боеприпаса с маломощной боевой частью (менее 50 килотонн) и относительно малым выбросом радиации. По словам экспертов, новая авиабомба B61-12 может существенно понизить порог применения ЯО и вместо военно-политического средства сдерживания стать потенциальным оружием поля боя. В России типовые ядерные боеприпасы также переходят в класс высокоточных, и их мощность значительно снижена по сравнению с боезарядами 1960−1970-х.