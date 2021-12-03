Комиссия по кинематографу Саудовской Аравии обнародовала свою стратегию, в которой изложены ключевые принципы и инициативы, которые сделают королевство центром киноиндустрии мирового уровня, сообщает Saudi Gazette.

Заявленная задача — построить индустрию с доходом в $500 млн.

«Стратегия представляет собой дорожную карту для достижения наших устремлений по превращению Саудовской Аравии в глобальный центр производства кино.

Индустрия кино в Саудовской Аравии — одна из самых быстрорастущих на Ближнем Востоке, что является еще одним свидетельством того, что это развивающийся рынок, на который стоит обратить внимание», — сказал глава комиссии Абдулла аль-Кхатани.

В ближайшее время будет объявлено об инициативах, которые побудят местных и иностранных кинематографистов использовать территорию королевства в качестве места съемок своих картин. Также будет открыт Саудовский институт кино, который будет заниматься кинопроизводством и профессиональной подготовкой в области кинематографического повествования. Стратегия обнародована в преддверии открытия первого Международного кинофестиваля в Джидде, который пройдет с 6 по 13 декабря.

Первые общественные кинотеатры открылись в Саудовской Аравии в марте 2018 года, заявил министр культуры и информации страны Авад бин Салех аль-Авад. По его словам, на данный момент идёт процесс выдачи лицензий кинотеатрам. «Это переломный момент в развитии экономики культурного сектора. Открытие кинотеатров будет служить катализатором роста экономики и ее диверсификации», — заявил министр культуры и информации КСА.

Планируется, что к 2030 году в Саудовской Аравии в рамках стратегической экономической концепции «Видение 2030», которую курирует наследный принц Мохаммед бин Салман, откроют около 300 кинотеатров и несколько тысяч залов. По прогнозам правительства страны, это создаст 30 тысяч рабочих мест и может внести в экономику страны более $24 млрд. Как считает принц Мохаммед, кинотеатры позволят снизить уровень экстремизма: «Если вы хотите бороться с терроризмом, вам нужно давать людям много любви. Любовь приходит от радости, а кино — это радость».

В Саудовской Аравии публичный показ фильмов был запрещен с 1980-х. Но и до этого кинотеатры подвергались жесткой цензуре со стороны государственного Комитета по поощрению добродетели и удержанию от порока — чтобы фильмы не содержали сцен с намеком на сексуальность. При этом, по воспоминаниям старожилов, в Джидде, Эр-Рияде и Эт-Таифе местные дельцы неофициально и за деньги организовывали трансляции арабских, индийских и американских фильмов, однако всё изменилось после захвата заложников в крупнейшей мечети Мекки в 1979 году. С этого времени в стране происходило усиление запретов — тогда под запретом оказались кинотеатры, а с телеэкранов, например, исчезли музыкальные программы арабского мира.