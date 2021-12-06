Меморандум о многостороннем сотрудничестве в вопросах религии и взаимной поддержки на международной арене подписал с председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашем глава Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Наурызбай кажы Таганулы.

«Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы совместно с председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашем подписали меморандум об установлении многостороннего сотрудничества в сфере религии», — говорится в сообщении пресс-службы ДУМК.

В документе оговорены укрепление культурных и духовных связей между Анкарой и Нур-Султаном, обмен религиозным опытом, модернизация учреждений религиозного образования стран.

Согласно тексту меморандума, Казахстан и Турция взяли на себя обязательства по оказанию взаимной помощи и поддержке друг друга в вопросах религии на международной арене. Духовные объединения двух стран намерены организовать информационно-разъяснительную работу по вопросам патриотизма и дальнейшей жизни граждан обоих государств.

Также в рамках данного сотрудничества будут организованы совместные мероприятия во время религиозных праздников, вынесения фетв по актуальным вопросам, предотвращения злоупотребления историческими и культурными ценностями, распространения достоверной религиозной информации в обществе и различных мероприятий по решению религиозных вопросов (конференции, семинары, встречи, и т. д.). Также граждане смогут посетить исторические священные места, расположенные на территории двух стран.

Председатель Управления по делам религии Турции высказал свое мнение о радикальных течениях в регионе: «Мы не должны допускать, чтобы организации и радикальные движения, несовместимые с реалиями региона и пониманием ислама, имели хоть малейшую почву для проведения своей деятельности в Казахстане». По словам Али Эрбаша, большая ответственность в этом деле ложится на плечи Духовного управления мусульман Казахстана и муфтиев региона.

Также он отметил, что Турция делает все возможное для создания наилучших условий учащимся религиозных образовательных организаций. Али Эрбаш добавил, что глубоко укорененные в истории братские отношения между Анкарой и Нур-Султаном являются общеизвестным фактом.