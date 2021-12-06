Каптагон считается наиболее используемым наркотиком среди боевиков, принимающих участие в боевых действиях в Сирии. Как выяснили журналисты The New York Times (NYT) в своем расследовании, большая часть производства наркотика в стране контролируется 4-й бронетанковой дивизией сирийской армии — элитным подразделением, которым командует младший брат главы режима Махер аль-Асад.

Кроме того, в бизнесе по производству и продаже каптагона участвуют боевики группировки «Хезболла» и бизнесмены, связанные с режимом, например, предприниматель Амер Хити, пишет издание.

Лаборатории по созданию амфетамина находятся на территории Сирии, контролируемой правительством Асада. По данным газеты, некоторые лаборатории, представляющие собой маленькие мастерские, охраняются военными. Процесс создания каптагона включает в себя: мастерские по производству таблеток, заводы по производству упаковок, в которые наркотики прячут для экспорта в другие страны, сети контрабанды, которые занимаются переправкой наркотика за рубеж.

Амфетамин, произведенный в Сирии, впоследствии продают, в частности, на территории Греции, Италии, Саудовской Аравии, а также в Малайзии и Иордании. Например, 1 июля 2020 года в Италии полиция изъяла 84 млн таблеток каптагона. За 2021 год по всему миру было изъято 250 млн таблеток.

Махер Асад играет ключевую роль в гражданской войне в Сирии, поскольку руководит элитными военными подразделениями. В Сирии он известен лояльностью к брату и жестокостью по отношению к оппозиции. В 2013 году Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя ООН, который специализируется на вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, сообщал, что приказ о применении химического оружия в пригороде Дамаска Гуте мог отдать Махер Асад.