ПОЛИТИКА
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Голод в Афганистане
Всемирная продовольственная программа заявила, что в этом году свыше восьми миллионов афганцев рискуют остаться без еды из-за сокращения международной помощи
Голод в Афганистане
Раздача хлеба в Кабуле / Reuters
14 апреля 2025 г.

Согласно прогнозу Всемирной продовольственной программы (ВПП), более 8 млн жителей Афганистана могут столкнуться с нехваткой продовольствия в 2025 году.

Кризис затронет до 14,8 млн человек — более трети населения страны. При этом ресурсов у ВПП хватит только на помощь около 6 млн нуждающихся. Остальные останутся без поддержки.

Особенно тяжело ситуация скажется на детях младше пяти лет. По оценкам, 3,5 млн из них испытают дефицит питания. Из них более 867 тыс. будут страдать от острого недоедания, 2,5 млн — от умеренного. По данным ЮНЕСКО, 45% афганских детей отстают в росте, а 10% находятся в состоянии истощения из-за постоянного дефицита еды.

Проблема затронет и около 1,2 млн беременных женщин и кормящих матерей.

К основным причинам гуманитарной катастрофы эксперты относят неполноценное питание, распространенные болезни — в том числе диарею и респираторные инфекции, нехватку питьевой воды, антисанитарию и слабую медицинскую инфраструктуру. Обостряют ситуацию засухи, наводнения и экономическая нестабильность.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в провинциях Гильменд, Кандагар, Нуристан и Пактика. Эти регионы классифицируются по шкале острого недоедания как фаза 4 — критическая. Еще 24 области находятся на уровне фазы 3 — серьезная.

ВПП связывает ухудшение ситуации с резким сокращением международной помощи. Главный донор организации — США — приостановил финансирование проектов в Афганистане. ВПП призывает Белый дом возобновить поддержку, без которой миллионы людей, прежде всего женщины и дети, окажутся в опасных для жизни условиях.

Ранее сообщалось, что США отказались от финансирования из-за опасений, что средства используются не по назначению. По мнению Вашингтона, деньги якобы могли попасть к представителям движения «Талибан».

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