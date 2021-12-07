База ЦИАН изменила правила публикации объявлений об аренде и купле-продаже недвижимости. Администрация сервиса запретила выражать в публикациях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съемщика. Об этом сообщается на сайте и в Telegram-канале сервиса недвижимости.

«Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — говорится в сообщении.

Новые правила действуют с 1 декабря. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после чего ЦИАН самостоятельно исправит текст.

Авторы проекта выразили надежду, что такие правила станут «отраслевым стандартом в сфере недвижимости». «Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН», — говорится на сайте сервиса.

Представитель ЦИАН в разговоре с РБК исключил введение платы за размещение объявлений о сдаче жилья «только славянам». «Наша задача — это качественный контент на сайте, поэтому мы делаем то, что в наших силах и возможностях. Возможности и цели контролировать и как-то регулировать общение арендатора и арендодателя у нас физически нет. При этом у пользователей всегда есть возможность пожаловаться на нарушения правил в объявлениях, размещенных на сайте», — рассказал он.

В ноябре создательница сообщества Flats for Friends в соцсети Facebook Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет ее размещать, он может заплатить 499 рублей за публикацию «платного поста для дискриминаторов».

Facebook удалил пост основательницы группы без объяснения причин, но информация о нововведении осталась в правилах сообщества.

Согласно исследованию сервиса для поиска и аренды недвижимости The Meters, 17% владельцев недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге готовы сдавать ее «только славянам». Также трудности при съеме жилья могут возникнуть, если потенциальный квартирант курит, ухаживает за домашними животными или растит ребенка.