Уроженка Казахстана Сауле Омарова, претендовавшая на пост главы управления валютного контроля (входит в структуру Минфина США и контролирует деятельность национальных банков), сняла свою кандидатуру. Об этом сообщил Белый дом.

«Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру на пост в управлении валютного контроля», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Байден выдвинул кандидатуру Омаровой в сентябре. «Я предложил должность Сауле из-за ее глубоких познаний в области финансового регулирования и <...> карьеры в частном секторе», — пояснил глава государства в заявлении.

Против назначения Омаровой высказывались в сенате как республиканцы, так и демократы. В ноябре пять сенаторов от Демократической партии заявили, что не поддержат кандидатуру уроженки СССР. Как писал Axios, им не понравилось, что Омарова выступила против их законопроекта о смягчении ограничений в отношении банков.

Республиканцы обвиняли Омарову в поддержке национализации банковского сектора и не соглашались с ее мнением о необходимости увеличения роли правительства в финансовой сфере. В ноябре во время публичных слушаний представители Республиканской партии критиковали госпожу Омарову за действия времен ее жизни в СССР — в частности, за членство в комсомоле и выбранную тему кандидатской диссертации.

Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди спросил Сауле Омарову, родившуюся в 1966 году, покинула ли она официально Коммунистический союз молодежи. «Вы отправили им официальное письмо об уходе?» — сказал он. «Это было очень, очень давно, и, насколько я помню Советский Союз, с определенным возрастом ты автоматически перестаешь быть членом комсомола»,— ответила Омарова. Кеннеди попросил ее все равно «поискать в документах, не осталась ли копия». Затем Байден отметил, что Омаровой удалось «сбежать от ее советского прошлого». Он заявил, что она подверглась «неприемлемым личным выпадам» со стороны сенаторов.

Сауле Омарова — американский ученый, доктор политологии. Она родилась в Казахстане, а училась в МГУ. Сейчас она преподает право в Корнеллском университете. В 2006–2007 годах Омарова работала в Минфине советником замглавы ведомства по внутренним финансам.