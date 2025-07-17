Германия и Великобритания готовят новое соглашение в сфере обороны на фоне продолжающейся российской агрессии и неопределенности в позиции США по вопросам европейской безопасности.

В четверг в Лондоне канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подпишут договор, предусматривающий взаимную помощь в случае вооруженного нападения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на немецкого чиновника.

По словам источника, соглашение не заменит принцип коллективной обороны НАТО, но отражает обеспокоенность в Берлине и Лондоне по поводу возможного отказа администрации Дональда Трампа от союзнических обязательств.

После соглашения между Францией и Великобританией о координации в сфере ядерного сдерживания, Германия также намерена укрепить оборонное сотрудничество с Лондоном.

Британская сторона подтвердила, что в рамках договора будет начата совместная разработка новой ракетной системы дальнего радиуса действия — более 2000 км. Ее поставки запланированы в течение следующего десятилетия.

Проект призван поддержать оборонную промышленность Европы и Великобритании за счет крупных инвестиций.

Также стороны намерены активизировать экспорт совместно произведенной техники. Речь идет о таких системах, как истребители Eurofighter Typhoon, военно-транспортные самолеты Airbus A400M и бронемашины Boxer, сообщает Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

Внутри Германии тема обороны приобрела особую остроту. Страна не обладает ядерным оружием и зависит от американского «ядерного зонтика». На этом фоне в политических кругах усиливаются призывы к созданию независимого европейского потенциала сдерживания.

Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан заявил, что Европа должна стать способна к сдерживанию: «Тот, кто не может обеспечить ядерное сдерживание, становится пешкой в мировой политике».

Он призвал начать дискуссию о создании «европейского ядерного зонта» и о возможной роли Британии и Франции в обеспечении безопасности континента.

Эту позицию ранее поддержал и Фридрих Мерц. В феврале он заявил: «Нам нужно обсудить с британцами и французами, могут ли они поделиться с нами ядерным оружием или хотя бы обеспечить безопасность с его помощью».