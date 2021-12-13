Засекреченная американская спецгруппа в Сирии, координировавшая удары по позициям ИГ, зачастую предлагала сомнительные цели для военных, что приводило к жертвам среди мирного населения. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих представителей военных структур, а также разведки.

По данным источников, согласившихся говорить об отряде под названием Talon Anvil на условиях анонимности, подразделение пренебрегало нормами безопасности и не всегда тщательно проверяло полученную развединформацию о расположении колонн, заминированных машин и командных центров боевиков. Методы работы группы, действовавшей с 2014 по 2019 год, вызывали беспокойство у других военных и сотрудников ЦРУ. Жертвами ударов становились фермеры, дети и семьи, пытавшиеся укрыться от боевых действий.

В составе Talon Anvil действовали не более 20 человек, при координации подразделения могло быть выпущено около 112 тыс. ракет и бомб. В публикации отмечается, что многие удары совершались не по поручению высокопоставленных военных, а по инициативе командующих спецназа низкого ранга в составе группы. Пилоты бомбардировщиков ВВС США иногда отказывались сбрасывать бомбы, поскольку считали, что Talon Anvil предлагает поразить сомнительные цели в густонаселенных районах.

Сотрудники ЦРУ докладывали руководству специальных операций о складывающейся тревожной ситуации. В составе самого подразделения некоторые военные также отказывались участвовать в ряде операций. По словам бывшего советника Госдепартамента и Пентагона Ларри Льюиса, число жертв среди гражданского населения в Сирии при проведении таких ударов в 10 раз превышало количество потерь при аналогичных операциях в Афганистане. Вместе с тем, говорится в статье, командование игнорировало данные о росте числа жертв. В статье говорится, что приказы о нанесении ударов отдавали не высокопоставленные офицеры, а бойцы спецназа «Дельта», действовавшие в рядах Talon Anvil.

Кроме того, деятельность группы была настолько засекречена, что официально ее не существовало.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Пентагон скрыл информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году, который привел к гибели 70 человек. В ответ на запрос газеты в министерстве заявили о том, что в результате этой бомбардировки погибли 80 человек, в том числе 16 боевиков ИГ и четверо гражданских, принадлежность остальных жертв установить не удалось. Удар при этом в ведомстве посчитали оправданным.