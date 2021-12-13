Для Военно-морского флота (ВМФ) России создается новейшая морская платформа, предназначенная для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«У нас сейчас ведется проектирование для ВМФ многоцелевой платформы, которая будет нести на борту значительное количество тактических беспилотников и непилотируемых аппаратов с разведывательными возможностями», — подчеркнул источник.

С помощью новой российской платформы, которая появится в ВМФ, планируется осуществлять палубное базирование средних и легких аппаратов вертолетного и самолетного типа, последние из которых станут запускать с корабля с помощью пневматической катапульты.

«Корабельное базирование беспилотных и автономных систем позволит обеспечивать их тактическое применение в прибрежной полосе и на открытых морских просторах», — отметил источник.

Однако чтобы обеспечить полеты палубных беспилотников, необходимо выполнить ряд условий. Среди них защита бортовой электроники от агрессивной морской среды, высокая точность инструментов приема на борт и достаточная прочность корпуса аппаратов для возможной жесткой посадки на палубу. В ТАСС добавили, что у них нет официальной информации об этой разработке.

Кроме того, российский флот до сих не использовал такой тип катапульт — в настоящее время в ВМФ России даже у авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который находится у причальной стенки в связи с ремонтом, нет катапульты — палубные истребители взлетали за счет трамплина. Известно, что в Государственной программе вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы предусмотрено строительство двух вертолетоносцев, оснащенных вертолетами Ка-52К «Катран».

На вооружении подразделений морской авиации ВМФ сегодня состоит многофункциональный БПЛА «Орлан-10», созданный на предприятии «Специальный технологический центр» в 2010 году. Характерные особенности аппарата позволяют задействовать его как на суше, так и на кораблях. На аэродромах морской авиации также используется беспилотник «Форпост», способный отслеживать найденную надводную и береговую цель с одновременной выдачей целеуказания. Аппарат успешно применялся совместно с корабельными ракетными комплексами «Калибр» и «Оникс».