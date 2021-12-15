Абсолютное большинство опрошенных «Левадой» россиян не исключают, что текущая напряженность на границе с Донбассом может перерасти в войну между Украиной и Россией, следует из данных «Левада-центра».

Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой исход событий маловероятным. Еще 15% совершенно исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами. Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта — США и другие страны НАТО.

Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияние 55 лет и старше. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18-24 лет. 16% респондентов думают, что в обострении ситуации виновата Украина. Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.

Еще 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности подконтрольные сепаратистам территории Украины (ОРДЛО).

В ноябре СМИ неоднократно сообщали, что Россия стягивает войска на границе с Украиной и собирается напасть на соседнее государство в 2022 году. Bloomberg писал, что около 100 тысяч военных будут наступать по трем направлениям — из центральной России, аннексированного Крыма и Беларуси. В Кремле подобную информацию отрицают и называют «камуфляжем для агрессивных помыслов».

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия сосредоточила у украинских границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тысяч человек. В частности, в состав сконцентированной группировки войск входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий ВВС и противовоздушной обороны ВКС РФ, а на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.

Аналитики из Conflict Intelligence Team также зафиксировали передвижение российских войск в населенных пунктах, граничащих с Украиной. Однако, по их мнению, переброс техники в Брянскую (Клинцы) и Воронежскую область (Богучар) может объясняться тем, что там дислоцируются долговременные российские военные объекты. Так, в Ростовской области базируется 150-я мотострелковая дивизия и проходят учения боевого армейского резерва страны. Содиректор программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в разговоре с The Insider отметил, что перемещение и сосредоточение техники еще не говорит о готовящемся наступлении. Но, как отмечает украинское разведведомство, Россия периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Позже аналитики CIT обнаружили в социальных сетях новые фотоснимки и видеозаписи, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной, а также в аннексированный Россией Крым. В частности, аналитики выявили переброску новой военной техники в Воронежской области и передвижение эшелонов из Ставропольского края в сторону Крыма. Туда была переброшена 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая в 2008 году принимала участие в войне в Грузии. Исследователи обнаружили видеозапись, на которой российский контрактник жалуется, что его отправляют «на зиму в командировку в поля».

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск проекта может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению, поскольку Москва избавится от сдерживающего фактора. В октябре советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.