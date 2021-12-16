«Польский водитель советского посольства» в Австралии спустя два дня после убийства президента США Джона Кеннеди сообщил американскому диппредставительству, что советские власти могут быть причастны к преступлению, сообщается в материалах, опубликованных на сайте национального архива США.

Мужчина обвинил СССР в причастности к убийству Кеннеди. Он подчеркнул, что советское правительство причастно к финансированию преступления.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди», — раскрыло ЦРУ показания источника в рамках публикации материалов об убийстве президента США. В отчете информатор упоминается как «польский водитель советского посольства в городе». Также отмечается, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, зафиксированным 15 октября 1962 года. Отсылки на эти данные встречаются и в более поздних отчетах ЦРУ.

Национальное управление архивов и документации США 15 декабря опубликовало очередную порцию из 1,5 тыс. ранее секретных документов, которые относятся к убийству президента США Джона Кеннеди в 1963 году. В архивах все еще остается около 10 тыс. частично отредактированных либо полностью скрытых от общественности документов, относящихся к этом делу, отмечает CNN.

По закону, который был принят в 1992 году после выхода фильма Оливера Стоуна об убийстве Кеннеди, все документы, касающиеся этого дела, должны были быть рассекречены и опубликованы к 2017 году. Однако, отмечает CNN, и президент Трамп, и президент Байден неоднократно переносили сроки либо публиковали отредактированные документы по требованию спецслужб, которые считали, что публикация нанесет ущерб национальной безопасности США.

«Опросы общественного мнения уже давно показали, что большинство американцев не верят официальному заключению Комиссии Уоррена о том, что Кеннеди был убит одним человеком, Ли Харви Освальдом, действовавшим в одиночку», — подчеркивает CNN.

Джон Ф. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года. Почти 30 лет спустя Конгресс принял закон о сборе записей об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди и членов его семьи. В соответствии с этим законом все материалы, связанные с убийствами, должны быть размещены в единой коллекции в Национальном архиве. В результате на сегодняшний день коллекция состоит из более чем 5 млн страниц, связанных с убийствами, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов. Большинство записей открыты для исследования.

Основной архив документов по убийству Кеннеди был опубликован в 1990-х. Предыдущий президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить оставшиеся документы. Последний раз раскрытие части документов по убийству Кеннеди состоялось в 2017 году.

В справке 1966-го, составленной директором ФБР Эдгаром Гувером, собрана реакция руководства СССР на убийство Кеннеди, в том числе противоречащие друг другу версии о том, кто стоял за этим преступлением. Советский источник ФБР рассказывал о «сильнейшем шоке и смятении» и о том, что «в церквях звонили в колокола в память о президенте». Из документа следует, что Кеннеди как президент устраивал Москву и его убийство потрясло руководство СССР. В КПСС считали, что президента убили ультраправые и что это была попытка госпереворота. Советских агентов в США тут же проинструктировали о сборе информации о новом президенте Линдоне Джонсоне.

В руководстве СССР отрицали, что Ли Харви Освальд, стрелявший в Кеннеди, мог быть советским агентом, указывал источник ФБР. За время пребывания в Советском Союзе он не состоял ни в одной советской организации и никак не был связан с властными структурами. Высокопоставленные советские чиновники говорили, что считают Освальда невротическим маньяком. Есть в справке и отчет о совещании сотрудников КГБ, которое 25 ноября 1963-го собрал резидент спецслужбы в США Борис Иванов. На этом совещании Иванов назвал смерть Кеннеди проблемой для КГБ. Он также высказал свою версию, что убийство было результатом заговора, а не деятельностью одиночки и что КГБ нужно это расследовать и выяснить, что случилось на самом деле.