Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении пересмотреть списки террористических организаций, касающиеся Сирии. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Сирии Эсаадом аш-Шейбани, передает агентство «Анадолу».

В заявлении Госдепартамента говорится, что стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений. Рубио подчеркнул, что США совместно с ООН пересмотрят классификацию структур, связанных с Сирией, и рассмотрят дальнейшие шаги в этом направлении.

Он выразил надежду, что эти действия станут началом нового этапа как для сирийского народа, так и для отношений между двумя странами. При этом Рубио отметил, что санкции против «вредоносных игроков», включая Башара Асада и его окружение, сохранятся.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с терроризмом, взаимодействия Ирана с Сирией и Израилем, а также необходимость ликвидации остатков химического арсенала прежнего режима.

30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий санкции против Сирии.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что санкции против его страны должны быть отменены, поскольку после смены власти у них нет оправданий.

«Теперь, когда мы устранили режим, эти санкции должны быть сняты. После падения режима для этих санкций нет никаких оснований», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Leading».

Ахмед аш-Шара подчеркнул, что Сирия унаследовала истощенную страну, и ее восстановление потребует времени.