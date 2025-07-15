Министерство науки и высшего образования Казахстана предложило снизить порог прохождения теста по казахскому языку для иностранных граждан, претендующих на получение или восстановление гражданства. Проект нового порядка опубликован на портале правовых актов правительства.

Согласно документу, минимальный балл по казахскому языку будет снижен с 36 до 15. Однако при этом порог по знанию основ Конституции предлагается повысить — с 9 до 20 баллов. Требования по истории Казахстана останутся прежними — не менее 15 баллов.

В Минобразования пояснили, что новые правила приведут к унификации количества вопросов по всем разделам экзамена и снизят общий проходной балл примерно на 10%.

Общественное обсуждение проекта продлится до 25 июля.

Экзамен состоит из 100 вопросов: 60 по казахскому языку (чтение и аудирование), 15 по Конституции и 25 по истории страны. Сдать экзамен можно при общем результате не ниже 60 баллов. На тест отводится 2 часа 10 минут, для лиц с инвалидностью предусмотрено дополнительное время.