ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Стать казахстанцем будет проще?
Казахстан смягчит языковые требования для получения гражданства. Но нужно будет лучше знать Конституцию
Стать казахстанцем будет проще?
/ пресс-служба правительства Казахстана
15 июля 2025 г.

Министерство науки и высшего образования Казахстана предложило снизить порог прохождения теста по казахскому языку для иностранных граждан, претендующих на получение или восстановление гражданства. Проект нового порядка опубликован на портале правовых актов правительства.

Согласно документу, минимальный балл по казахскому языку будет снижен с 36 до 15. Однако при этом порог по знанию основ Конституции предлагается повысить — с 9 до 20 баллов. Требования по истории Казахстана останутся прежними — не менее 15 баллов.

В Минобразования пояснили, что новые правила приведут к унификации количества вопросов по всем разделам экзамена и снизят общий проходной балл примерно на 10%.

Общественное обсуждение проекта продлится до 25 июля.

Экзамен состоит из 100 вопросов: 60 по казахскому языку (чтение и аудирование), 15 по Конституции и 25 по истории страны. Сдать экзамен можно при общем результате не ниже 60 баллов. На тест отводится 2 часа 10 минут, для лиц с инвалидностью предусмотрено дополнительное время.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us