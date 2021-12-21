Росстат сообщил о замедлении инфляции до 8,1% в середине декабря, однако альтернативные оценки сильно отличаются от официальных данных. Эксперты исследовательской компании «Ромир» рассчитали инфляцию по корзине товаров, которые россияне реально покупают, и получили рост цен на 17% в ноябре.

По данным «Ромира», разница в подсчете роста цен между Росстатом и «Ромиром» заключается в том, что последний брал только те товары, которые реально ежедневно покупают россияне. Росстат же включает в свой индекс большое количество позиций, почти не пользующихся спросом.

Второе отличие методологии заключается в том, что Росстат берет несколько сотен товаров вне зависимости от спроса на них и по ним вычисляет инфляцию. «Ромир» же включает в индекс товары на основе 15 млн покупок, которые россияне совершили с 2008 по 2020 год. В результате второй подход имеет большую точность.

При этом опросы ЦБ по поводу наблюдаемой инфляции — то есть такой, которую видят сами россияне — показывают, что российские потребители видят рост цен на 17,7% (в декабре). Эта оценка полностью совпадает с данными «Ромира», что подтверждает их точность. Наблюдаемая инфляция до пандемии составляла 8,3% (сейчас такая инфляция официально), а в начале 2021 года — 12,8%.

Также 18% россиян считают, что цены выросли на 30% и в стране идет гиперинфляция. ЦБ объясняет такую оценку граждан тем, что в потребительской корзине большое место занимают продукты питания. За 12 месяцев мясо курицы стало дороже на 29,3%, говядина — на 15,15%, гречка — на 24,8%, яйца — на 20,9%, морковь — на 35,6%, а капуста — на 121,21%. Бензин подорожал на 8,5%, стройматериалы — на 56,2%, автомобили — на 14-19%.

ЦБ пять раз за год менял прогноз по росту цен и каждый раз ошибался. Пятый прогноз о том, что рост цен составит 7,4-7,9% — тоже может стать ошибочным. «Инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза, это вполне может случиться», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чтобы бороться с ростом цен, ЦБ повысил ставку с 4,25% в начале года до 8,5% в конце (на заседании 17 декабря). Регулятор ожидает, что инфляция снизится ниже 5% в 2022 году, но аналитики в это не верят.

Денежный рынок закладывает в котировки ставку в 9,5-9,75% в первой половине следующего года. Судя по всему, инвесторы «пока не верят в начало дезинфляционного тренда, в том числе на фоне продолжающегося роста цен на сырьевые и продовольственные товары в мире», пишут аналитики Райффайзенбанка. Прогноз снижения инфляции ниже 5% через год слишком оптимистичен, считает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс». «Со временем, население и бизнес адаптируются к новым макроэкономическим условиям. Научатся жить при повышенной инфляции», — заключает он.