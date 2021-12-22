Администрация президента Джо Байдена рассматривает вопрос о том, могут ли США поддержать партизанское движение внутри Украины в том случае, если Россия вторгнется в эту страну и захватит значительную ее территорию, пишет знаменитый журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на осведомленного чиновника.

По словам чиновника, в качестве вариантов помощи рассматриваются предоставление оружия и другой поддержки украинским военным и аналогичная материально-техническая поддержка повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война. Для решения этого вопроса группа экспертов в администрации Байдена, включающая сотрудников ЦРУ и других ключевых ведомств изучает организацию партизанских действий против СССР в Афганистане и поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против сил США в Ираке и Афганистане.

Кроме того, по данным Игнатиуса, юристы изучают вопрос о том, как можно оказать помощь предполагаемым партизанам в Украине без нарушения законов США или международных законов. Подчеркивается, что главной целью является поддержка украинского сопротивления без прямого участия войск США, поскольку «президент Байден исключил этот шаг». Игнатиус подчеркивает, что американский лидер «не готов рисковать развязыванием полномасштабной войны из-за Украины».

Также администрация Байдена обсуждает возможность новых экспортных ограничений для России, если Москва введет войска в Украину. Как сообщает Reuters со ссылкой на одного из чиновников, речь идет о «чрезвычайных» мерах экспортного контроля, среди которых запрет импорта Россией смартфонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также поставок «из многих других секторов».

В новых ограничениях хотят использовать те же инструменты, которые применяла администрация бывшего президента Дональда Трампа и поддерживала администрация Байдена во время санкций против китайского IT-гиганта Huawei. Тогда компании заблокировали доступ к передовым полупроводникам. Собеседник агентства отметил, что США планирует провести тесные консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии по этому вопросу и скоординировать усилия. Издание отмечает, что на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei.

В свою очередь, немецкое издание Die Welt пишет со ссылкой на источники в альянсе, что Североатлантический альянс повысил боевую готовность своих сил быстрого реагирования численностью 40 тыс. военнослужащих из-за стягивания российских войск к границе с Украиной. Собеседники издания отмечают, что Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как было прежде. Также другие подразделения, включая силы специального назначения и военной логистики, приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее TRT на русском писал, что Главное управление разведки министерства обороны Украины заявило о присутствии на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса 600 до 800 высоких военных чинов из РФ, которые после боевых действий получают государственные награды и карьерный рост.

В ноябре СМИ неоднократно сообщали, что Россия стягивает войска на границе с Украиной и собирается напасть на соседнее государство в 2022 году. Bloomberg писал, что около 100 тысяч военных будут наступать по трем направлениям — из центральной России, аннексированного Крыма и Беларуси. В Кремле подобную информацию отрицают и называют «камуфляжем для агрессивных помыслов».

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия сосредоточила у украинских границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тысяч человек. В частности, в состав сконцентированной группировки войск входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий ВВС и противовоздушной обороны ВКС РФ, а на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.

Аналитики из Conflict Intelligence Team также зафиксировали передвижение российских войск в населенных пунктах, граничащих с Украиной. Однако, по их мнению, переброс техники в Брянскую (Клинцы) и Воронежскую область (Богучар) может объясняться тем, что там дислоцируются долговременные российские военные объекты. Так, в Ростовской области базируется 150-я мотострелковая дивизия и проходят учения боевого армейского резерва страны.

Содиректор программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в разговоре с The Insider отметил, что перемещение и сосредоточение техники еще не говорит о готовящемся наступлении. Но, как отмечает украинское разведведомство, Россия периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Позже аналитики CIT обнаружили в социальных сетях новые фотоснимки и видеозаписи, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной, а также в аннексированный Россией Крым. В частности, аналитики выявили переброску новой военной техники в Воронежской области и передвижение эшелонов из Ставропольского края в сторону Крыма. Туда была переброшена 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая в 2008 году принимала участие в войне в Грузии. Исследователи обнаружили видеозапись, на которой российский контрактник жалуется, что его отправляют «на зиму в командировку в поля».

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск проекта может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению, поскольку Москва избавится от сдерживающего фактора. В октябре советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.