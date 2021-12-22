Европейское деловое сообщество бьет в набат из-за того, что Китай на фоне разногласий с Литвой ввел негласное торговое эмбарго против товаров из целого ряда стран ЕС, которые зависят от цепочек поставок из этой балтийской республики. Предприниматели из Франции, Германии и Швеции жалуются, что Пекин оказывает на них давление с требованием прекратить импорт литовской продукции. Это привело в декабре к тому, что в китайских портах остановился транзит запчастей немецких автомобильных концернов.

Официальный Пекин отрицает свою причастность к проблемам поставок, указывая на то, что ослабление торговых связей могло быть результатом суверенного решения китайского делового сообщества. Так, собеседник агентства Reuters в МИД КНР заявил следующее: «Я слышал, что многие китайские компании больше не считают Литву надежным партнером. Литва должна обратить внимание на себя, чтобы понять причину, по которой литовские компании сталкиваются с трудностями в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем».

Более того, на днях Главное таможенное управление КНР представило свою картину происходящего, проинформировав, что объем торговли страны с Литвой за январь — ноябрь в годовом исчислении вырос на 15,7% — до $2,4 млрд. Cогласно этой информации, экспорт китайской продукции в прибалтийскую республику составил $1,98 млрд, показав увеличение на 20,9%, в то время как импорт литовских товаров сократился на 3,3%, достигнув планки в $429,67 млн. Положительное сальдо Китая за ноябрь превысило $159,5 млн. Это на 5% больше, чем в октябре.

Тем не менее, председатель Торговой палаты Европейского союза в Китае Йорг Вуттке открыто заявил, что Пекин предпринимает «беспрецедентные» шаги по оказанию давления на европейское бизнес-сообщество. «Это усложняет то, что происходит вокруг цепочки поставок, которая и без того пострадала на фоне пандемии», — подчеркнул чиновник. По некоторым предположениям, на пересмотр системы поставщиков таким образом, чтобы это гипотетически устроило Пекин, могут потребоваться годы.

Внести в черные списки

Увертюрой к противостоянию между Литвой и Китаем стало анонсированное весной решение Вильнюса покинуть дипломатический формат «17 + 1», в рамках которого Пекин взаимодействует со странами Центральной и Восточной Европы. Как пояснил тогда глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис, дипломатическая формула нуждается в расширении, ведь она включает далеко не все европейские страны. Шеф литовской дипломатии тогда призвал и остальных европейских игроков, входящих в «17 + 1», покинуть платформу и сотрудничать с Пекином в обычных рамках ЕС.

Ситуацию резко обострили шаги Литвы по углублению дипломатических связей с Тайванем и открытие 18 ноября в ее столице представительства островного государства. Ответный шаг со стороны балтийского государства в Тайбэе должен быть сделан в начале 2022 года. В этом месяце литовская сторона объявила, кроме того, об отправке в Тайвань торгового представительства. В Пекине интерпретировали ситуацию как «опасную» демонстрацию Вильнюсом «своей лояльности Вашингтону, который становится все более антикитайским».

Пекин понизил дипломатические отношения с республикой до уровня поверенных в делах, обвинив ее в нарушении принципа «одно государство» и политических обязательств, закрепленных в коммюнике об установлении дипломатических отношений с КНР. Пекин в то же время заморозил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, сократил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, заморозил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. А в начале декабря Литва была вычеркнута из базы данных таможенной системы КНР.

Бессилие регуляторов

Дипломатически Литва получила ожидаемую поддержку со стороны Вашингтона и Брюсселя. На днях замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕС будет защищать интересы всех своих членов, пострадавших от поведения Пекина. «Мы получили подтверждение, что литовские товары больше не могут пройти через китайскую таможню, — подтвердил чиновник. — ЕС готов защищать все свои страны-члены от необоснованного экономического давления». Однако пока что Брюссель не демонстрирует большой фантазии в поиске ответных мер.

В частности, к разбирательству в отношении КНР хотят привлечь механизмы Всемирной торговой организации (ВТО), которые, как ни парадоксально, дают Пекину широкие возможности для обжалования, пишет Politico. Как отмечает издание, конечно, евросообщество может использовать недавно обновленное законодательство о торговых спорах, однако для того чтобы к нему прибегнуть, все равно придется дождаться официального вердикта со стороны комиссии ВТО по этому делу. А это опять потребует времени.

Похоже, что ситуация вокруг китайского давления на Литву и ее партнеров продемонстрировала тотальную неэффективность обычных инструментов ЕС в сфере торговой защиты. Любые европейские положения об антидемпинговых мерах попросту не охватывают ту серую экономическую зону, в которой Китай пытается оказывать воздействие на оппонентов. Минусом для объединения также является факт, что у него нет функционального двустороннего торгового соглашения с Китаем, которое помогло бы снизить трения.

«На данный момент трудно понять, что именно ЕС может предпринять такого, чтобы нанести ответный удар, — заявил на этот счет научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джонатан Хакенбройх. — Это очень наглядный пример, который демонстрирует пробел в инструментарии ЕС и поднимает вопрос о необходимости разработки инструмента противодействия подобному принуждению».