Компания «Кронштадт» создала в подмосковной Дубне центр производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и вертолетного типов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года, это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России», — говорится в сообщении.

В АО «Кронштадт» отметили, что Центр представляет собой единую промышленную площадку общей площадью более 50 га, где расположены основные производственные цеха АО «Кронштадт» и входящего в него АО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова» (ДМЗ).

«На предприятии, построенном за собственные средства компанией «Кронштадт», три цеха — участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки. Закуплено более 400 позиций формообразующей и сборочной оснастки и оборудования, ведутся пуско-наладочные работы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благоустроена территория и проведена реконструкция 14 корпусов на территории ДМЗ, в том числе нескольких производственных и вспомогательных цехов — гальванического, механосборочного и столярного, которые будут выполнять работы для обоих предприятий.

«Эффективная загрузка мощностей ДМЗ будет осуществляться за счет изготовления наземных пунктов управления комплексов с БЛА самолетного типа и КБЛА вертолетного типа, включая планеры и наземную часть. Сборка первых комплексов начнется уже в декабре», — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что центр дополнительно создаст более 1 500 рабочих мест в регионе.

Группа «Кронштадт» разрабатывает и производит беспилотные авиационные комплексы, а также бортовое оборудование и целевые нагрузки для них. В частности, разведывательно-ударный «Орион» (ОКР «Иноходец»), серийно поставляемый российским военным, а также его экспортную версию «Орион-Э». Кроме того, в компании создается следующая модификация «Ориона» — разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полета «Сириус». Также «Кронштадт» работает над беспилотником «Гелиос-РЛД» для создания сплошного радиолокационного поля на арктических рубежах и скоростным ударным беспилотником «Гром», способным прорвать и уничтожить ПВО противника.