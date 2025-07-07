Москва хочет сохранить союзнические отношения с Азербайджаном, несмотря на эскалацию напряженности между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который указал на необходимость конструктивного урегулирования возникших проблем.

«Мы по-прежнему считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее», — заявил представитель Кремля.

По его словам, Россия активно отстаивает интересы задержанных в Азербайджане граждан через дипломатические каналы. «Наше посольство, наше дипломатическое ведомство находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой», — пояснил Песков.

Напряженность в двусторонних отношениях началась после силового рейда в Екатеринбурге, в ходе которого погибли двое граждан Азербайджана. В ответ Баку провел операцию в редакции Sputnik с задержанием журналистов, а 1 июля объявил об аресте группы россиян по обвинению в наркотрафике.

Стороны обменялись нотами протеста и вызвали послов для объяснений.