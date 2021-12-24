В Афганистане будут рады видеть российских туристов и путешественников из других стран, рассказал «Туту» директор департамента туризма министерства информации и культуры Афганистана Ниаматулла Мусафер.

По его словам, пока четкого плана по развитию туризма в стране нет, так как экономическая и политическая ситуация в стране остается непростой.

«В будущем, возможно, департамент туризма создаст специальные отделения в тех афганских провинциях, где есть достопримечательности, и эти отделения будут заниматься привлечением путешественников», — сообщил он.

Мусафер также заявил, что привлечением путешественников занимается государственное турагентство «Афгантур». Вопрос выдачи виз иностранцам требует согласования с министерством иностранных дел Афганистана.

«Не исключено, что в будущем будут проведены определенные изменения в визовых вопросах, но на это потребуется время. Мы будем рады видеть в Афганистане гостей из России или любых других стран и постараемся создать для этого все условия», — отметил представитель «Талибана».

Он также заверил, что сейчас проблем с передвижением иностранцев по Афганистану нет. Путешествовать по стране безопасно могут и женщины.

«Сейчас иностранцы могут ездить в те же самые места в стране, куда езжу я сам, — к счастью, в Афганистане наконец стало мирно и безопасно. Правда, сейчас почти нет международных рейсов, но, когда авиасообщение возобновится, мы надеемся, что иностранных гостей станет больше», — добавил Мусафер.

В ноябре Афганистан посетили первые после возвращения к власти «Талибана» иностранные туристы. Как сообщили в управлении культуры и информации провинции Гор, два человека посетили местные исторические достопримечательности, в том числе и Джамский минарет.

В том же месяце стало известно, что сотрудникам российских государственных информационных ресурсов РИА «Новости» и RT запретили называть талибов «террористами». Вместо этого при упоминании «Талибана» журналистам необходимо писать сноску — «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».