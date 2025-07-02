Первая леди Турции Эмине Эрдоган призвала папу Льва XIV мобилизовать христианский мир для более активной поддержки Газы во время встречи в Ватикане. Эрдоган заявила понтифику, что «христианский мир должен более громким голосом поддержать Газу».

Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана, где Эрдоган участвовала в мероприятии «Экономика, основанная на братстве: этическая многосторонность». Турецкая сторона поднимала вопросы гуманитарной драмы в Газе, борьбы с изменением климата, исламофобией и расизмом.

Эрдоган подчеркнула важность достижения постоянного перемирия и доставки гуманитарной помощи в сектор, а также необходимость скорейшей реализации решения о двух государствах. Понтифик заявил, что Ватикан «поддерживает двухгосударственное решение и мир в Палестине».

Первая леди также призвала папу римского поддержать движение «Ноль отходов», ставшее частью структуры ООН. «Мы определенно должны найти пути совместной работы», — ответил понтифик на призыв о климатическом сотрудничестве.

По вопросам исламофобии и расизма Эрдоган отметила, что эти тенденции представляют опасность для всех слоев общества, призвав объединить усилия. Папа подчеркнул, что «Турция — важный голос мира на Ближнем Востоке» и назвал защиту прав христиан в Турции «моделью» для региона.

Лев XIV выразил желание совершить один из своих первых зарубежных визитов в Турцию, запланированный на конец ноября. «Турция играет важную роль как уникальный мост в построении мира», — заявил понтифик, напомнив о 1700-летии Никейского собора.

В соцсетях Эрдоган поблагодарила за встречу и выразила благодарность папе Льву XIV за любезный прием, а также пожелала, чтобы его миссия послужила благом для католического мира и всего человечества.