Война стала для Израиля не политическим инструментом, а образом жизни. Пока в секторе Газа из-под обломков зданий извлекают бездыханные тела женщин и детей, а очереди за едой превращаются в расстрельные списки, израильские истребители уже кружат над Дамаском. 16 июля, в день когда 81 палестинец погиб в Газе — 25 из них стояли в очереди за продуктами — Израиль нанес удары по сирийской Эс-Сувейде и пригородам Дамаска. Это не была война необходимости. Это была доктрина в действии.

«Стрижка газона» по-израильски

Израильские стратеги называют это «стрижкой газона» — рутинным, повторяющимся применением силы для ослабления противников, реальных или воображаемых, и предотвращения долгосрочной стабильности в соседних государствах. Пока трава растет, ее нужно стричь. Пока соседи строят государство, его нужно разрушать.

После падения режима Асада в конце 2024 года Израиль запустил целенаправленную политику подрыва территориальной целостности Сирии. Кампания началась с оккупированных Голанских высот, где израильские силы расширили военное присутствие за пределы демаркационной линии 1974 года. За десять дней после свержения Асада было нанесено более 600 авиаударов. Склады боеприпасов, системы ПВО, военные аэродромы — все методично уничтожалось.

К декабрю израильские войска оккупировали буферную зону и продвинулись на 12 километров вглубь сирийской территории, установив минные поля, переселив мирных жителей и создав передовые позиции в открытом пренебрежении к послевоенным нормам.

Друзы как предлог

Но израильская агрессия в Сирии не ограничивается ракетными ударами. Она формирует реальности на местах — политически и этнически. Одним из столпов этой стратегии стала подстрекательство сирийского друзского меньшинства.

С начала 2025 года Тель-Авив открыто заявлял о намерении «защитить» друзское население в Сувейде и Кунейтре, даже угрожая прямым военным вмешательством. Знакомая тактика: переосмыслить агрессию как этническое покровительство.

За этой риторикой скрывается кампания по вооружению и организации сектантских ополчений. Появление «Военного совета Сувейды» (ВСС) — друзской вооруженной группировки, поддерживаемой израильской разведкой, — не случайность. Израильские чиновники представляют это как буфер против «иранских прокси», но на деле это подрывает сирийский суверенитет и сеет гражданские распри.

Поощряя этнические разногласия и поддерживая автономные ополчения, Израиль превращает Сирию в лоскутное одеяло контролируемых зон — метод, заимствованный из оккупационного справочника в Палестине.

Нетаньяху и политика вечной войны

В центре этой стратегии находится Биньямин Нетаньяху — человек, чья политическая долговечность теперь зависит от вечной войны. Сталкиваясь с судебными процессами по коррупции, международным осуждением за Газу и падающей поддержкой дома, у Нетаньяху осталось мало карт, кроме как вечной войны.

Через постоянную эскалацию он создает срочность, откладывает подотчетность и позиционирует себя как военную необходимость Израиля. Это форма политической экономности: меньше решений, больше ударов.

На государственном уровне израильская дестабилизация не хаотична — она структурирована. Проект «Большого Израиля», основанный на идеологической территориальности и стратегической глубине, требует слабого соседства. Такие государства, как Сирия, Ливан и даже Ирак, должны оставаться расчлененными, рассеянными и децентрализованными.

Когда в Эс-Сувейде дерутся, в Дамаске взрывается

События этой недели показали, как работает эта машина. В воскресенье сирийская армия вошла в Эс-Сувейду, чтобы восстановить спокойствие между друзскими боевиками и арабскими бедуинскими племенами. Столкновения начались после того, как обе стороны якобы захватили автомобили друг у друга.

К понедельнику израильские самолеты уже атаковали сирийские танки, «обеспокоенные» наращиванием иностранных военных сил рядом с их территорией. Следующие два дня напряженность росла, пока сирийские правительственные силы продвигались вглубь Эс-Сувейды. Израильские военные усилили удары, устроив бомбардировки по окрестностям города, а также по Дамаску.

Первое перемирие развалилось в течение часов. Некоторые оценки указывают на 300 погибших, хотя точные цифры остаются неясными из-за отключения интернета и электричества в Эс-Сувейде.

«Израиль бомбил задолго до того, как началась любая из [последних] агрессий против друзской секты, — сказал местный житель Абу Джавад. — Израильтяне используют это ложное утверждение о «защите друзов», чтобы углубить раскол между народом Сирии и друзской общиной... мы никогда не просили иностранные агрессоров-оккупантов атаковать нашу страну».

Международное право как театр

Израильские удары по Сирии — это не нарушение международного права, а его циничное использование. Устав ООН говорит о суверенитете и неагрессии, но Тель-Авив ловко превратил 51-ю статью о самообороне в вечную индульгенцию на превентивные войны.

Схема проста: как только соседние страны начинают приходить в себя после войн — будь то Ливан, восстанавливающий гражданские институты, или Сирия, пытающаяся собрать государство из осколков — Израиль тут же вмешивается.

Переходным правительствам нужны стабильность, время на восстановление и международная поддержка. Израиль дает им прямо противоположное: хаос, диверсии и точечные бомбардировки. Не дает укрепиться, не дает договориться, не дает построить нормальное государство.

Международные организации осуждают, призывают, выражают озабоченность — но не вмешиваются. Совет Безопасности ООН превратился в дискуссионный клуб, резолюции Генассамблеи стали ритуальными заклинаниями, международные суды предпочитают не замечать очевидного.

Безнаказанность стала системой. И Израиль эту систему освоил в совершенстве.

Трамп против Нетаньяху: разные видения

Израиль и США оказались на расходящихся путях в Сирии. Хотя союзники еще не находятся на курсе столкновения, нынешние и бывшие арабские, американские и израильские чиновники говорят, что их разногласия могут осложнить грандиозные дипломатические планы администрации Дональда Трампа.

Администрация Трампа хочет сократить свое военное присутствие в Сирии и обеспечить, чтобы страна — лоскутное одеяло христиан, мусульман, друзов и алавитов — имела один неоспоримый центр власти, поддерживаемый союзниками США.

Том Баррак, спецпредставитель Трампа по Сирии, на прошлой неделе разъяснял журналистам: каждая этническая группа в Сирии хочет свой кусок территории — друзы, алавиты и прочие. Но Вашингтон поддерживает единую Сирию с центром в Дамаске. «Все дороги ведут в Дамаск», — подытожил он.

Безнаказанность как новый порядок

Израиль не игнорирует международное право — он его приспособил под себя. Тель-Авив мастерски использует все лазейки и двусмысленности, превращая правовые нормы в декорацию для собственных действий. Главное не соблюдать букву закона, а создать видимость его соблюдения.

В среду израильские самолеты разбомбили центр Дамаска, уничтожив часть здания министерства обороны и нанеся удар рядом с президентским дворцом. Военные Израиля цинично объяснили: удар по Минобороны — это «послание сирийскому президенту по поводу событий в Сувейде».

Бомбардировка столицы стала резкой эскалацией против правительства Ахмеда аш-Шара. И это несмотря на то, что отношения между Дамаском и Вашингтоном улучшаются, а контакты между сирийскими и израильскими спецслужбами развиваются.

Дороги, ведущие в никуда

Пока Газа истекает кровью, усеянная исхудалыми останками голодающих детей и искателей помощи, расстрелянных в очередях за едой, Израиль говорит на своем языке — не дипломатии, а огня. Это не аномалия международной системы. Это ее агония.

Когда международное право превращается в пустой звук, оно становится не препятствием для агрессии, а ее прикрытием. Удары по Эс-Сувейде и Дамаску — это не отдельные инциденты, а звенья одной цепи. Израиль атакует не только военные объекты, но и саму идею того, что у права есть сила.

Израиль разрушает регион не против международного права, а при его молчаливом согласии. Право больше не останавливает агрессора — оно с ним соглашается.

Машина войны, запущенная в Газе, теперь перемалывает Сирию. Она не знает тормозов, потому что никто не решается их нажать. Пока мир остается молчаливым наблюдателем, Израиль пишет будущее региона ракетами и кровью. И в этом будущем нет места для стабильного сирийского государства — только для подконтрольных анклавов, дымящихся руин и вечной войны.