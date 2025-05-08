Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани в Анкаре. Стороны подписали ряд двусторонних соглашений, после чего выступили с совместной пресс-конференцией.

Президент Эрдоган заявил, что визит иракского премьера стал важным шагом к новой странице в турецко-иракских отношениях. Он подчеркнул, что страны разделяют общее видение по широкому кругу вопросов, от энергетики до безопасности.

По словам турецкого лидера, одной из приоритетных задач остается борьба с террористическими угрозами, исходящими с территории Ирака. «Мы не хотим конфликтов. Но если нас не слышат, мы знаем, как сами защитить себя», — отметил он.

Особое внимание стороны уделили вопросу возобновления экспорта нефти через трубопровод Джейхан. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова к скорейшему перезапуску поставок и надеется на согласованность между Багдадом и Эрбилем — Курдской региональной администрацией Ирака.

Также лидеры поддержали реализацию масштабного инфраструктурного проекта «Путь развития», который соединит порт Басра с Турцией и далее с Европой.

Иракский премьер в свою очередь поблагодарил Турцию за поддержку и заявил, что его правительство придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Анкарой. Ас-Судани подтвердил готовность к совместным шагам в борьбе с терроризмом и пригласил турецкие компании активнее участвовать в восстановлении и инвестиционных проектах на территории Ирака.