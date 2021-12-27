Турция с 2002 года выдала гражданство 95 845 туркам-ахыска и 5 836 тюркам-уйгурам, передает Anadolu.

По данным МВД, на основании «законного права на пребывание» в Турции проживает 26 681 турок-ахыска и 19 328 уйгуров. Кроме того, 18 611 турок-ахыска и 17 997 уйгуров имеют разрешение на долгосрочное проживание, дающие им «право на пребывание на неопределенный срок».

Турки-ахыска и уйгуры в Турции получают бирюзовую карту вида на жительство, которая освобождает их от затрат, связанных с пребыванием в стране.

До 2002 года гражданство Турции получили 4 840 турок-ахыска и 325 тюрок-уйгуров. По поручению министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в турецких провинциях, где компактно проживают уйгуры и ахыска, действуют специальные рабочие группы и частные офисы, занимающиеся делами представителей этих меньшинств.

В 2021 году исполнилось 77 лет с начала депортации турок-ахыска с исторических земель на территории современной Грузии. Депортация турок-ахыска в Центральную Азию была осуществлена по приказу Иосифа Сталина от 14 ноября 1944 года.

Регион Ахыска на границе Грузии с Турцией был передан России по договору, подписанному после русско-турецкой войны 1828-1829 годов, и присоединен к Грузии, которая после Первой мировой войны оставалась в пределах Советского Союза. Этот период стал началом страданий для турок-ахыска, а также всех тюркских и мусульманских общин в СССР. По приказу Сталина тысячи турок-ахыска погрузили в ж/д вагоны для скота, которые получили название «поезд смерти».

Большинство из 90-117 тыс. турок-ахыска, отправленных во внутренние районы Советского Союза, умерли в пути от голода и болезней. Турки-ахыска, расселенные по разным регионам, годами не имели возможности связаться друг с другом и стали единственной кавказской народностью среди высланных в 1944 году, которая так и не смогла вернуться на родину. Потомки турок-ахыска, вывезенных с родины, сегодня продолжают проживать в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, России, Украине, США и Турции. При вхождении в Совет Европы Грузия взяла на себя обязательство переселить турок-ахыска на их родину, но ввиду реакции оппозиционных сил не смогла его выполнить.