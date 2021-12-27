ПОЛИТИКА
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Союзники. Казахстан и Узбекистан усиливают тюркский мир
Подписание Декларации о союзнических отношениях Ташкента и Нур-Султана стало одним из главных событий тюркского мира. Документ был подписан в рамках визита президента Узбекистана в Казахстан и положил начало современной тюркской интеграции
Союзники. Казахстан и Узбекистан усиливают тюркский мир
Союзники. Казахстан и Узбекистан усиливают тюркский мир / Others
Асиф АлиевАсиф Алиев
27 декабря 2021 г.

Дата 6 декабря 2021 года, без сомнения, войдет в хроники тюркского мира. В первый понедельник декабря президенты Казахстана Касим-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о союзнических отношениях между двумя странами. Документ в 18 пунктах предусматривает комплексное развитие двустороннего взаимодействия в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной областях.

Лидеры двух государств поручили правительствам увеличить объемы взаимного товарооборота до 5 $ млрд в ближайшие годы и до 10 $ млрд в среднесрочной перспективе. Страны обязались учредить несколько консультативных органов: Высший Межгосударственный Совет, Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел.

Токаев и Мирзиёев намерены тесно сотрудничать в сфере внешней политики, в частности развивать взаимодействия в рамках таких международных организаций как Организации тюркских государств, Организации Экономического Сотрудничества, ООН и др.

Немаловажным стал пункт, где Нур-Султан и Ташкент признают, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием, а Международный фонд спасения Арала назван основной платформой по реализации экологических и научно-практических проектов и программ.

Два союзника

Казахстан и Узбекистан являются двумя самыми крупными странами Центральной Азии. Размер валового внутреннего продукта (по номинальному значению) Казахстана составляет 508,5 $ млрд, а Узбекистана — 397 $ млрд. Казахстан является самой крупной по территории страной региона (и девятой в мире), в то время как Узбекистан — самой многочисленной в Центральной Азии с населением в более 35 млн человек (в Казахстане в чуть более 19 млн). Казахи и узбеки — два тюркских народа. Хотя их языки родственны друг другу, казахский относится к кыпчакской, а узбекский к карлукской группе тюркских языков.

Созданный политический союз этих двух народов отчасти напоминает сближение Азербайджана и Турции. Однако если официальный Баку и Анкара декларировали единство еще с начала 90-х и называли отношения братскими, то взаимоотношения Казахстана и Узбекистана не были столь безоблачными. В 2001-2002 годах между двумя странами возник конфликт вокруг двух приграничных сел – Багыз и Туркестан, населенных казахами, но находящихся в границах Узбекистана. Багызцы и туркестанцы так добивались признания их сел казахстанской территорией, что даже провозгласили «Независимую Багызскую казахскую республику». Правда, конфликт удалось решить, узбекские силы арестовали сепаратистов, но Ташкент передал села Казахстану. В свою очередь Узбекистану отошла часть земель Южно-Казахстанской и Кзыл-Ординской областей с преобладающим там численно узбекским населением.

Еще одним из самых главных отличий между союзом Казахстана и Узбекистана от союзнических отношений Азербайджана и Турции является отсутствие в декларации Токаева и Мирзиёева пунктов о военном партнерстве. В документе нет ни одного упоминания об этом. Возможно, от того, что лидеры двух стран не хотели раздражать крупные страны региона (Россию, прежде всего) и решили не вспоминать о нем, довольствуясь тем, что в 2017 году заключили между собой план военного сотрудничества.

Кто против и за Декларации

Несмотря на это, вполне мирное сближение двух тюркских государств вызывает нерадостную реакцию экспертов из России

Руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ, российский аналитик Андрей Грозин, в интервью Regnum заявил, что заключение союза двух стран вызвано стремлением сохранить тенденции «слабенького, обозначившегося по итогам года постпандемийного возрождения экономики».

«Первичны здесь сугубо практические соображения, а не какая-то геополитика. В подписанной между странами декларации половина пунктов про экономику в отличие от остальных тезисов», — сказал он.

Впрочем, заключения Грозина о «слабеньком экономическом росте» Узбекистана противоречат докладу Всемирного Банка. Там отмечается, что, несмотря на влияние пандемии COVID-19, отчасти благодаря реформам по либерализации цен и устранению барьеров для внутренней и внешней торговли, экономика Узбекистана была одной из немногих в регионе Европы и Центральной Азии, где удалось избежать отрицательного роста в 2020 г.

Другой российский эксперт Центральной Азии политолог Аркадий Дубнов сразу предостерегает, что новый этап сотрудничества Казахстана и Узбекистана не означает создания союзного государства, подобного тому, что сегодня создается Россией и Беларусью.

Однако он менее категоричен, чем Грозин, и допускает, что Декларация о союзнических отношениях «фиксирует намерение о более мягком, но тесном сотрудничестве, которое предполагается между Ташкентом и Нур-Султаном», — сказал он изданию «Свободная Пресса».

Между тем турецкий портал, специализирующийся на международных событиях Dunya Bulteni, опубликовал статью, посвященную Декларации двух центральноазиатских стран.

В публикации отмечается, что документ между Казахстаном и Узбекистаном, подписанный в Нурсултане 6 декабря 2021 года, не только укрепит всестороннее сотрудничество между двумя странами, но и будет способствовать дальнейшему развитию и углублению отношений между тюркскими государствами и станет важным шаг к единству и солидарности всего тюркского мира.

«С подписанием союзного соглашения между двумя большими странами Туркестана проявилась решимость наращивать объемы экономического сотрудничества между двумя братскими странами», — пишет автор статьи Ахмет Акалын из университета Анкары.

Известный узбекский журналист, лауреат премии ТЮРКСОЙ в области СМИ Абдували Саибназаров в интервью агентству «Anadolu» отметил, что декларацию Казахстана и Узбекистана можно назвать «историческим соглашением». Он считает, что в Центральной Азии начал формироваться настоящий политический союз, которое станет поворотным моментом для Центральной Азии.

«Сотрудничество Узбекистана и Казахстана будет способствовать объединению и других стран региона, а также решению всех возможных проблем самими региональными государствами без вмешательства третьих сил», — заключил он.

С ним согласен его казахстанский коллега Амангельди Курметулы, который убежден, что в регионе присутствуют такие угрозы, как терроризм и геополитические игры сверхдержав. Именно в качестве ответа на эти угрозы были установлены союзнические отношения между двумя странами.

Курметулы добавил, что Декларация о союзнических отношениях между Нур-Султаном и Ташкентом также послужит усилению интеграции в рамках Организации тюркских государств.

«На западе Каспийского моря существует эффективное сотрудничество между Турцией и Азербайджаном. Теперь существует и сотрудничество высокого уровня между Казахстаном и Узбекистаном на востоке Каспийского моря. Все это позволит членам Организации тюркских государств и другим тюркским народам выступать с единых позиций в соответствии с общими целями на будущее», — подчеркнул журналист в комментарии «Anadolu».

Декларацию о союзе Казахстана и Узбекистана действительно нельзя рассматривать без проектов общетюркского единства. Эти крупные государства входят в такие региональные организации, как Организация тюркских государств, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентская ассамблея тюркоязычных стран. Интеграция Казахстана и Узбекистана укрепляет тюркский мир в Центральной Азии. Заключая союзнические отношения между собой, они открывают новые возможности для интеграции соседних стран. Таким образом, президенты Токаев и Мирзиёев открыли реальную перспективу для единения стран Центральной Азии, где сосредоточена огромная часть тюрков, чья великая история меняла ход событий всего мира.

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