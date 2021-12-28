Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал», сообщает ТАСС.

Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. «Мемориал» намерен сделать это.

«Мы считаем решение Верховного суда РФ, удовлетворившего иск Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала», незаконным и необоснованным и будем обжаловать его», — сообщила адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, это несправедливое решение, которое принесет вред России.

«Это плохой сигнал, что наше общество и наша страна движутся в неправильном направлении», — сказал глава «Мемориала» Ян Рачинский. Он добавил, что полностью прекратить деятельность «Мемориала» невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу не в силах прокуратуры. По его словам, до рассмотрения апелляции на решение суда никаких изменений в работе организации не произойдет.

Генеральная прокуратура РФ подала в Верховный суд России иск о ликвидации международной организации «Мемориал», признанной в РФ НКО-иностранным агентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру «Мемориал».

Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.

Несколько сотен российских и зарубежных деятелей культуры, Нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали ранее обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации. На сайте Change.org была создана петиция под названием «Руки прочь от «Мемориала», которую подписали около 140 тысяч человек.

Более тридцати лет «Мемориал», одна из старейших неправительственных организаций в стране, вел хронику сталинских репрессий и нарушений прав человека в современной России. Для многих россиян «Мемориал», одним из соучредителей которого был Нобелевский лауреат Андрей Сахаров, стал символом демократии 1990-х. В современной России организация расследовала и документировала нарушения прав человека, оказывала помощь политическим заключенным и мигрантам. Одним из самых важных направлений работы «Мемориала» была его деятельность на Северном Кавказе. Во время обеих чеченских войн сотрудники организации документировали нарушения прав человека и злоупотребления полномочиями со стороны российских солдат.