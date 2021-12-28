Инвестор начнет строительство игорной зоны на юге Крыма в 2022 году, сообщил пророссийский глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

«Со следующего года, по сути, оператор игорной зоны приступает к выполнению строительных работ, к разборке недостроенного здания, которое находится на этой территории. Проектная документация уже в работе», — сказал он.

Аксенов пояснил, что перенос сроков связан с затянувшимся процессом оформления земельного участка. При этом он подтвердил, что проект будет реализован до конца 2023 года.

Президент России Владимир Путин поручил создать игорную зону в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году.

Пророссийские власти Крыма выбрали участок для игорной зоны в 2018 году — он находится в районе поселка Кацивели и расположен за пределами населенного пункта, как требует законодательство РФ. В октябре 2019 года было подписано распоряжение о создании на юге Крыма игорной зоны «Золотой берег» площадью 146,8 тысяч квадратных метров.

В декабре 2019 года стало известно, что реализацией проекта займется ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Работы были запланированы на 2020-2023 годы. В конце 2020 года Аксенов заявлял о переносе начала работ на первый квартал 2021-го.

УКИП в ноябре 2018 года попала в санкционный список министерства финансов США за скупку активов в Крыму, аннексия которого Россией не признается в мире. Компания за 1,5 млрд рублей приобрела акции крымских санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», которые ранее находились в госсобственности. Затем была создана сеть санаториев «Курорты Крыма», куда вошли приобретенные объекты.