Одной из обсуждаемой темой последних дней стала история о том, как в Юрге Кемеровской области местный мелкий криминалитет обложил данью целую воинскую часть. Бандитам военнослужащие ежемесячно и послушно отдают миллионы рублей. Это сама по себе совершенно вопиющая ситуация, но, если еще и учесть ее фон… Россия сейчас, как известно, динамично возрождает армию, регулярно рапортует о новых военных разработках, аналогов которым нет во всем мире.

Кремль навязывает НАТО юридически закрепленные гарантии прекращения расширения альянса на восток и развертывание оружия возле российских границ. И пытается сделать он это, бряцая оружием на границе с Украиной, где второй раз за год сконцентрировано беспрецедентное количество батальонных тактических групп. Однако на деле получается, что военные, прошедшие горячие точки, включая Афганистан, Чечню и Сирию, не могут чувствовать себя в безопасности внутри страны. Потому что случай в Кузбассе, увы, не единственный.

Проклятое место

«Насколько понимаю, в самых бедных регионах (а это минимум половина России) это уже давно сложившаяся практика, когда криминалитет доит воинские части, — пишет в Facebook бывший редактор «Русской планеты» Павел Пряников. — Государство, и вправду, стало платить неплохие деньги контрактникам, особенно на фоне той нищеты, что окружает воинские части. Так что есть, что отбирать».

Причем, «контрактники боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань», утверждает глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб, которая и подняла эту непростую тему. По ее словам, мафии в Юрге платят как контрактники, так и офицеры нескольких частей. А воевавшие в Сирии вообще находятся в отдельном списке вымогателей. Ведь они в зависимости от участия в специальных операциях получают до 300–400 тысяч рублей.

Как признался URA.ru мужчина, прослуживший в Юрге шесть лет, поборами с контрактников занимаются многие местные жители — «от представителей криминала до этнических группировок». Он также отметил, отправка в этот город среди контрактников считается ссылкой, а саму часть давно прозвали «проклятым местом».

Еще один из источников издания, знакомый с положением дел в Юрге, утверждает, что во время его службы каждое 10-е число месяца, когда в армии выдавалось довольствие, у КПП военной части дежурили машины с крепкими молодыми людьми, которые поджидали служащих по контракту. Несогласных платить могли вывезти в лес, избить, унизить и записать унижения на камеру, а потом шантажировать. Военных также подставляли с помощью девушек легкого поведения. Доходило до того, что некоторых служащих избивали прямо на КПП военной части.

«Медведь пришел»

Издание рассказало о четырех случаях вымогательства в Юрге. Голуб полагает, что их мог организовывать Мударис Тартыков — личность там довольно известная. Уроженца близлежащей деревни знают под кличками «Мандарин» или Миха-медведь. Он беспрепятственно ездит по городу на тонированном автомобиле без номеров, который знаком едва ли не каждому второму жителю. Инсайдеры утверждают, что вымогательством он занимается как минимум с 2017-го, а в списке «обязанных» ему — сотни военных. Так что суммы, которые Миша-медведь зарабатывает на военнослужащих, исчисляются несколькими сотнями тысяч рублей ежемесячно.

Также говорят, что он якобы заявлял о своих связях в местных правоохранительных органах и даже в ФСБ. «Он неоднократно бравировал своими связями в командовании юргинского гарнизона», — вспоминает один из источников. И то, что с ним и бандой, произошло в этом году, «действительно может указывать на серьезные связи в силовых структурах, а может быть, и Кемеровской области», считает Голуб.

Дело в том, что в феврале 2021-го в отношении Тартыкова возбудили уголовное дело по заявлению нескольких военнослужащих по обвинению в вымогательстве. Были задержаны три местных жителя, включая Медведя, которых поместили в СИЗО на время следствия. Однако в декабре Тартыкова могли выпустить из изолятора. По сведениям «Комитета солдатских матерей», местные жители неоднократно видели его в городе.

Непридуманные истории

Однако эта проблема актуальная не только в Юрге. Система поборов с военнослужащих, полагает Светлана Голуб, укоренилась во многих регионах России. Например, на контрактниках наживается криминалитет в Улан-Удэ и других частях Забайкальского края.

Журналист Павел Пряников перечислил почти десяток случаев навскидку, которые получили огласку в обществе. А сколько их на самом деле? Та же громкая история с рядовым Рамилем Шамсутдиновым, который в 2019-м расстрелял восемь своих сослуживцев, вскрыла «эти практики», напоминает Пряников. Солдат был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но одновременно он с несколькими другими срочниками был признал потерпевшими по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», что было выделено в отдельное уголовное дело.

Или — история двухлетней давности в Читинской области: «Эта часть напрямую подчиняется 12-му Главному управлению (ГУМО), которое отвечает за все российское ядерное оружие. И военнослужащих, которые обслуживали ядерные силы страны, фактически обложили данью подручные Тахи — авторитеты Гогита Гвишиани по кличке Джоник и Александр Цыпылов (Саша Бурят)»

Пряников называет и другие инциденты. В Алтайском крае завершено расследование громкого дела банды, обложившей данью воинскую часть в городе Алейске. «Орудовавшая там банда, костяк которой составляли уголовники, обложила данью контрактников. Злоумышленники под надуманным предлогом вымогали у военнослужащих деньги. Например, 20 тыс. руб. могли потребовать только за то, что контрактник якобы грубо им ответил. Тех, кто отказывался платить, рэкетиры жестоко избивали, «ставили на счетчик», многократно увеличивая сумму «долга».

А в Челябинской области Чебаркульский городской суд признал четверых местных жителей виновными в вымогательстве, разбое, грабеже и мошенничестве. Бандиты вступали в контакт с солдатами и вымогали у них деньги и личные вещи, в первую очередь гаджеты. Поводом служило якобы неуважительное общение. В ряде случаев военнослужащих избивали, угрожали им битой и пистолетом, из которого даже стреляли, показывая серьезность своих намерений».

В Вилючинске бандиты несколько лет держали в страхе экипаж атомной подводной лодки «Георгий Победоносец», от действий которого зависела ядерная безопасность страны, да и всего мира. Причем за деньгами вымогатели являлись прямо на корабль. Руководил рэкетирами бывший моряк-подводник с этого атомного крейсера Алан Созаев. Деньги вымогали под предлогом того, что они нужны для «общака», который идёт на поддержку зэков, а также за «крышу». Некоторые подводники делали взносы в «общак» с каждой получки.

Не дань, а данность

«Примечательно, что сами военнослужащие относятся к вымогательству как к некой данности», — констатирует глава АКСМ Голуб. Когда она с коллегами разбирались в кузбасской истории, некоторые военнослужащих высказывались в духе, что платят все и не только в Юрге, но и других регионах. То есть «в какой-то момент это стало нормой в военной среде».

При этом военнослужащим в подобных ситуациях действительно не к кому обратиться, говорит Голуб. Поскольку вымогательством занимаются гражданские лица, то это уже не попадает под военную юрисдикцию, а в правоохранительные органы у военных обращаться не принято: выносить сор из избы неправильно. Поэтому военные фактически остаются наедине со своими проблемами и им приходится лишь исправно платить вымогателям, а также вовлекать в эту систему своих коллег.

«Контрактники боятся идти в правоохранительные органы, боятся, чтобы их снимали во время передачи денег, опасаются за свои семьи», — поясняет поведение военных член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. Он также отмечает: «Вымогательство с контрактников на дальних гарнизонах — это довольно типичная картина для России. Случаев, когда местный криминалитет фактически обкладывает данью военнослужащих, на моей памяти было несколько. Картинка везде типичная — ждут прямо возле КПП в день получки, угрожают расправой, шантажируют, а могут и голову проломить».

Получается, в Минобороны рапортуют о победе над «дедовщиной» в российской армии, но не замечают или делают вид, что не замечают, ее явную трансформацию…