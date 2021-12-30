Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал автором главного саундтрека для фильма «Гранит». Премьерный показ состоялся на НТВ 28 декабря. Фильм повествует о российских наемниках, которые приехали по отчаянному зову Мозамбика, который не справляется с агрессией боевиков ИГ, пишет The Insider.

В описании фильма не говорится, что это конкретно за наемники, однако в сети множество рецензий и копий фильма, где прямо говорится, что речь идет о ЧВК «Вагнера». В некоторых источниках сообщается, что в Мозамбик по сюжету прибывают «бойцы-добровольцы из известного во всем мире ЧВК, как их называют — «музыканты». Именно так называют боевиков из ЧВК «Вагнера».

В титрах к фильму заявляется, что его сняла студия «Паритет» или ООО «Паритет Фильм» — небольшая контора с уставным фондом в 10 тысяч рублей и ни с кем не связанным учредителем. Однако на самом последнем кадре в конце титров фильма стоит копирайт — ООО «Аурум». Согласно данным «Контур.Фокуса», 49% этой компании принадлежит Евгению Пригожину, замечает The Insider.

«Гранит» — не единственный фильм о ЧВК, снятый фирмой Пригожина, и к которому написал саундтрек Сергей Шнуров. Певец написал даже два саундрека к еще одному «творению» компании «Аурум» — фильму «Турист». Кинолента аналогично повествует о российских наемниках, которые отважно защищают местных жителей, только уже в столице ЦАР Банги, где боевики экс-президента страны, подталкиваемого своими французскими советниками, массово убивают мирных граждан.

Картину анонсировали как «драматичный и динамичный боевик» о людях, готовых «защитить правовой строй и жизни мирных граждан» республики. При этом в начале мая западные журналисты со ссылкой на данные ООН обвинили российских «инструкторов» в грабежах, изнасилованиях и казнях мирных жителей ЦАР. На съемках использовалась настоящая «вагнеровская» техника» – модернизированные операторами ЧВК грузовики «Урал» с пулеметными башнями от бронетранспортеров БРДМ-2. Мелькают в фильме и российские беспилотники «Орлан». Многие сцены сняты на основной базе «вагнеровцев» в городе Беренго и в их столичном штабе в Банги. Самый толковый и энергичный командир «российских инструкторов» срисован с одного из основателей «ЧВК Вагнера» – Дмитрия Уткина, отмечали в «МБХ медиа». Как сообщала Русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на свои источники, в массовке были задействованы настоящие бойцы ЧВК Вагнера, которых Россия отправляла в ЦАР.

Можно было бы допустить, что Шнуров не знает, у кого берет деньги за написание саундтреков. Однако эта возможность отметается — лидер группы «Ленинград» является композитором фильма «16-й. Исповедь Евгения Пригожина» от все тех же «Паритет Фильм» и пригожинской «Аурум». Главный саундтрек для фильма написал, также Шнуров. Кино повествует о «фабрике троллей», которых пытается поймать американское правительство: 16 ребят всего лишь хотели смешить людей в интернете, но теперь, чтобы спастись, им придется сменить правительство, а для этого — привести к власти Дональда Трампа. Группа называет себя IRA (Internet Research Agency), возможно, поэтому фильм не прокатывали в Великобритании, иронизирует автор заметки в The Insider.

Сергей Шнуров — не только музыкант, но также генеральный продюсер канала RTVI и член «Партии Роста».