Российский хакер Дмитрий Зубаха, которого в США обвиняют в организации DDoS атак против Amazon, Ebay и Priceline, а также в хищении данных кредитных карт, стал соучредителем компании Евгения Мантурова, сына министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, сообщает издание The Insider.

На это обратил внимание Telegram-канал «ЧТД». По данным авторов материала, Зубаха с Мантуровым и партнерами создадут международный сервис для спортсменов, который сделает «современной и удобной» организацию соревнований.

По задумке продукт сделает «современными и удобными» все организационные аспекты проведения соревнований — оплату взносов, судейство, анализ результатов и ведение рейтингов спортсменов. Партнерами компании, зарегистрированной 1 октября 2021 года, стали также Сихарулидзе Левани (35%) и Алексей Соколов (15%). Дмитрию Зубахе принадлежит доля в 15%.

Зубаха был арестован в 2012 году на Кипре по обвинительному акту, который выдал суд Западного округа Вашингтона. Окружной суд Пафоса 12 февраля 2013 года принял решение выдать Зубаху в США. Однако затем случился кипрский финансовый кризис, и власти изменили свое решение. В 2013 году он был экстрадирован в Москву, где получил условный срок, хотя на выдачу претендовали правоохранительные органы США.

На момент задержания Зубаха являлся сотрудником российской компании «Ашманов и партнеры», которая развернула масштабную кампанию в его защиту. В то же время некоторые СМИ сообщали, что на решение кипрских властей повлиял Кремль, некоторые писали, что вступилась российская прокуратура.

Расследователи, а также оппозиционный политик Алексей Навальный неоднократно обвиняли Дениса Мантурова в коррупции и конфликте интересов, напоминает «Радио Свобода». В середине декабря издание «Протокол» сообщило, что Денис Мантуров и его семья владеют имуществом в курортном городе Геленджик, общая стоимость которого может доходить до миллиарда рублей. В прошлом году сообщалось, что семье главы Минпромторга принадлежит пятизвёздочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, а мать министра владеет особняком на Клязьминском водохранилище под Москвой площадью более четырех тысяч квадратных метров и стоимостью около пяти миллиардов рублей.