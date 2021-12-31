У российских компаний возникли проблемы при попытке нарастить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Соглашение 23 крупнейших стран-экспортеров ресурса позволяет России наращивать поставки на 100 000 баррелей в сутки каждый месяц, или примерно на 1%. В ноябре Россия начала отставать от плана, выбрав только половину отведенной квоты: добыча выросла на 0,49%. В декабре же неожиданно началось снижение производства нефти, сообщает Finanz.

По данным ЦДУ ТЭК, за период с 1 по 29 декабря в среднем нефтяники качали 1,487 млн тонн в сутки — на 80 тысяч, или 0,1% меньше, чем в ноябре, сообщил «Интерфакс». В пересчете на традиционные мировые метрики добыча непосредственно нефти (без конденсата) в России составила 9,94 млн баррелей в день, при лимите ОПЕК+ в 10,18 млн баррелей. Увеличить добычу в декабре смогли ЛУКОЙЛ (+0,9%), «Газпром нефть» (+0,6%), «Татнефть» (+0,1%). А практически весь спад производства обеспечила «Роснефть», у которой добыча просела на 2,6%.

Проблемы с добычей у российских нефтяников начали появляться еще летом, когда ОПЕК+ утвердила план наращивания производства, сообщало Reuters со ссылкой источники в отрасли. По их словам, технические сложности с возобновлением добычи возникли на старых месторождениях.

План ОПЕК+ предполагает полное восстановление добычи к доковидным уровням в апреле 2022 года. Но Россия выйти на докризисные объемы в обозначенный срок не сможет, подтвердил в средине декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. «Добыча нефти в России сначала будет стагнировать, а потом даже снижаться естественным образом», — предупредил он.

Согласившись в кратчайшие сроки сократить добычу с исторических максимумов до минимума за 18 лет, Россия оказалась в самом уязвимом положение среди всех стран ОПЕК+, предупреждал в прошлом году сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри.

«Старым нефтяным месторождениям в РФ грозит закрытие. Если остановить работу на старых советских месторождениях, возобновить ее будет невозможно», —предупреждал Карри.

В проект федерального бюджета России на 2022 года Минфин заложил полное восстановление нефтедобычи к докризисному уровню — около 550 млн тонн в год. Но удерживать ее на таком уровне долго будет невозможно. Нефтяная промышленность России подошла к «исчерпанию своего естественного потенциала», и с 2027-29 гг «во всех сценариях <…> прогнозируется падающий характер добычи нефти», говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которую подготовило Минэнерго РФ.